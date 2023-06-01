高中妹遭廟公「灌頂」滿腦愛愛畫面 母見信眾詭異景象曝慘況

有些人遇到問題會去求神拜佛，因此讓不少「神棍」趁虛而入。一名女網友就分享，她曾被媽媽帶去私人公廟，當時廟公不但拆穿她在公園約會的事，還稱能幫她「灌頂」淨化，助她專心考試，結果卻讓她滿腦子充斥猥褻畫面，令她當場嚇傻。

該名網友在臉書社團「靈異公社」分享，她當時就讀高中，媽媽為了讓她能更專心準備考試，因此帶她跟阿嬤前往一間私人公廟，不過一進到廟裡，裡面環境烏煙瘴氣，天花板也被香燻成咖啡色的，讓她感覺很不舒服。

廟公泡茶給她們喝，一行人便開始閒聊，怎料這時廟公卻突然說，「妳是不是交了個男友？很常在xx公園約會親親！昨天去X餐廳點了肉燥麵、空心菜、豆腐湯！妹妹妳食量真不小啊」。沒想到廟公的話竟句句屬實，讓她大吃一驚「夭壽！就這麼赤裸裸的被發現了是怎樣」。

下秒，廟公將手放在她的頭頂，聲稱「灌頂」能幫助她淨化心靈，「這樣妳準備考試會更專心唷！叔叔幫妳灌氣」，沒想到話音剛落，原po滿腦子竟瞬間浮現跟廟公性愛的畫面，由於畫面太過噁心，她趕緊把廟公的手撥開，回家後堅持跟媽媽說「那間廟真的不要再去了」。

原po表示，她最後一次見到該廟公是在媽媽朋友的女兒婚禮上，對方一直堅持要跟她握手，但她婉拒後隨即找理由離開，深怕這手握下去，真的不知道又會看到什麼。她透露，媽媽的友人後來還是有去這間宮廟拜拜，不過媽媽某次遇見奇怪的景象後，就嚇得不敢再去。

媽媽表示，當時看到朋友在宮廟裡打坐到一半，突然用爬行的姿勢在宮廟裡狂繞，期間還不斷吐舌頭，模樣像極了蜥蜴，畫面相當嚇人，「後來那位阿姨爆瘦30公斤且精神恍惚，最後被廟公騙人財兩失」。

這個故事讓原po感嘆「人比鬼可怕」，若發現廟公、算命師等人能把不知曉的事件說得鉅細靡遺，「很有可能是拜小鬼而非拜神」，她也勸大家拜拜時要誠心，但也要小心，自己要有判斷能力。

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