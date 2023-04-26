中年男戴電子錶問「會不會丟臉？」 網反安慰：實用又好看
通常學生為求方便會配戴平價的電子錶，而到了出社會後，許多有能力的上班族會添購符合自己身份的手錶。日前有位網友表示，自己已經中年了，仍在戴Casio電子錶，他好奇問「這樣會不會很丟臉」，而網友反而回應「其實好看又實用」。
一名網友在PTT發文表示，他看到有網友介紹推出超過30年，至今仍在熱賣的一款Casio電子錶，雖然功能很陽春，但很多名人幾乎都有一隻，從原PO貼出的手錶照片來看，這隻手錶除了顯示時間外，還能顯示日期跟星期，看起來很實用，不過他仍好奇問「我都中年了還在戴電子錶，會不會很丟臉？」
對此，許多網友安慰他「這款不會壞，10年不用換電池，其實很方便」、「都中年了，如果不犯法，自己開心就好，何必在乎其他人怎麼想」、「當兵其實很好用」、「我爸也戴這款，他已經五十幾歲了」、「其實我就喜歡看電子的，每次手錶拿下都是隨手一扔，為什麼要讓別人評價自己？兩百元的錶跟兩萬元的錶，時間都一樣」、「我也戴一模一樣的手錶，我覺得沒有差」、「在意別人的眼光會活的很累，我也戴這隻，是我爸媽送我的禮物」。
但也有網友建議他可以換手錶，「這功能基本上和手機重疊了，建議換一支」、「你可以買金屬錶帶的，至少換個機械錶吧」、「原PO那個表面和印刷太原始 也很粗糙」、「不會丟臉，只是已經不流行了」。
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