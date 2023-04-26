快訊

金門軍方悍馬車「運送彈藥突自燃」大火吞噬車體嚇壞民眾 金防部回應了

中年男戴電子錶問「會不會丟臉？」 網反安慰：實用又好看

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇問「中年人戴電子錶會很丟臉嗎？」示意圖／ingimage
一名網友好奇問「中年人戴電子錶會很丟臉嗎？」示意圖／ingimage

通常學生為求方便會配戴平價的電子錶，而到了出社會後，許多有能力的上班族會添購符合自己身份的手錶。日前有位網友表示，自己已經中年了，仍在戴Casio電子錶，他好奇問「這樣會不會很丟臉」，而網友反而回應「其實好看又實用」。

一名網友在PTT發文表示，他看到有網友介紹推出超過30年，至今仍在熱賣的一款Casio電子錶，雖然功能很陽春，但很多名人幾乎都有一隻，從原PO貼出的手錶照片來看，這隻手錶除了顯示時間外，還能顯示日期跟星期，看起來很實用，不過他仍好奇問「我都中年了還在戴電子錶，會不會很丟臉？」

對此，許多網友安慰他「這款不會壞，10年不用換電池，其實很方便」、「都中年了，如果不犯法，自己開心就好，何必在乎其他人怎麼想」、「當兵其實很好用」、「我爸也戴這款，他已經五十幾歲了」、「其實我就喜歡看電子的，每次手錶拿下都是隨手一扔，為什麼要讓別人評價自己？兩百元的錶跟兩萬元的錶，時間都一樣」、「我也戴一模一樣的手錶，我覺得沒有差」、「在意別人的眼光會活的很累，我也戴這隻，是我爸媽送我的禮物」。

但也有網友建議他可以換手錶，「這功能基本上和手機重疊了，建議換一支」、「你可以買金屬錶帶的，至少換個機械錶吧」、「原PO那個表面和印刷太原始 也很粗糙」、「不會丟臉，只是已經不流行了」。

智慧手錶

延伸閱讀

血汗補教師30K提離職 主管洗腦薪水不重要「可做到買房買車」

雞排不切要多加20元？便當店解釋原因 網友全不挺

好市多這款「無敵醬油」超夯 網暴動狂推：回購Ｎ次

星座專家點名「這生肖」最近都在換工作？苦主證實：面試的很累

相關新聞

中年男戴電子錶問「會不會丟臉？」 網反安慰：實用又好看

通常學生為求方便會配戴平價的電子錶，而到了出社會後，許多有能力的上班族會添購符合自己身份的手錶。日前有位網友表示，自己已經中年了，仍在戴Casio電子錶，他好奇問「這樣會不會很丟臉」，而網友反而回應「其實好看又實用」。

比電子雞更真實！1998年療癒系電子寵物「菲比小精靈」

繼電子雞後，1998年玩具界最熱門話題，無疑是一隻貌似貓頭鷹的互動式玩具，名叫菲比小精靈(Furby)的絨毛玩偶！發明者David Hampton看到日本電子雞的發明後，引起開發能有更多「互動」的玩具，因而發明會說話、有不同情緒反應、造型和電影小精靈類似造型的菲比小精靈。

阿嬤冰箱必備神藥今漲翻 網見「白色小罈子」秒懂：去KTV要帶

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」PO出一罐藥膏，並表示「以後朋友約吃飯或是唱歌，千萬要帶著這瓶！」...

流水席上的紅牌飲料！ 香吉士果汁開啟紙盒包裝的先端

香吉士果汁飲料是許多人從小到大的回憶，從一般小餐館到飯店的喜慶宴會上幾乎都看得到。台灣家鄉事業公司「香吉士」果汁廠，於1978年落成，與美國的Sunkist公司技術合作，引進Sunkist的榨汁、濃縮、混合等技術與設備，成為經政府核准、技術合作之第一家果汁廠。

舊時光裡的好人好事！拾金不昧的最佳典範

70年代初期的國中老師月薪1500元左右，大碗的陽春麵只要3元，鹹豆漿不到2元，若在街頭意外拾獲現款六千元（相當於四個月的薪資），這時候應該見獵心喜的見者有份，還是要發揮拾金不昧的美德呢？1967年9月29日，台北市中正國校五年級小學生謝嘉瑞，就是這個事件的當事者，在街頭拾獲現款後立即交給他學校的師長，然後轉交給市警三分局招領。

金城武2002年台灣觀光廣告 驚見這些國民美食至今竟漲近3倍

不老男神金城武與日本已故藝人志村健，曾於1998年至2005年替亞細亞航空JAA（Japan Asia Airways）拍攝一系列的台灣觀光宣傳廣告，近日一張2002年的台灣觀光廣告照片流出，網友驚見廣告上食物價目表，紛紛感嘆「物價真的回不去了」、「回不去的佛價。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦