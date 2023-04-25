阿嬤冰箱必備神藥今漲翻 網見「白色小罈子」秒懂：去KTV要帶

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」PO出一罐藥膏，並表示「以後朋友約吃飯或是唱歌，千萬要帶著這瓶！」只見白色瓶身如同「小罈子」，卻意外引起網友們共鳴直呼「燙傷神膏」，更跟上時事梗開玩笑道「去KTV要帶」。

圖中藥罐真面目，原來正是網友口中的「白藥膏」，正確名稱為「精漢堂萬寧軟膏」，廠商標榜蚊蟲咬傷、皮膚搔癢等情況使用，不少長輩則是習慣在燒燙傷時塗抹，平時則置於冰箱存放。

金色瓶蓋加上純白色瓶身，勾起許多人的童年回憶，「皮膚好藥膏，一擦見效」、「阿嬤的神奇藥膏」、「燙傷仙丹」、「阿嬤家冰箱都會有的」、「這是一個古董級藥膏」、「萬用藥欸！以前家裡冰箱一定要有」、「阿嬤的神奇白藥膏，不管是燙傷撞傷割傷蚊蟲叮咬，就連臉部美白也是用這罐」。

另外也有網友回憶，這罐藥膏因過去500元價格而有的別稱，「500！」、「五百欸，燙傷好用唷」、「這個不是老一輩簡稱的500欸」、「不管有什麼問題，阿嬤都會說500抹一抹就好了」、「阿嬤指定的五百塊藥膏」。不過，有眼尖網友則曬出電視廣告，發現昔日阿嬤們津津樂道的500元白色軟膏，如今已漲價至1000元。