金城武2002年台灣觀光廣告 驚見這些國民美食至今竟漲近3倍

不老男神金城武與日本已故藝人志村健，曾於1998年至2005年替亞細亞航空JAA（Japan Asia Airways）拍攝一系列的台灣觀光宣傳廣告，近日一張2002年的台灣觀光廣告照片流出，網友驚見照片上食物價目表，紛紛感嘆「物價真的回不去了」、「回不去的佛價」。

有網友在臉書社團「報時光｜老派收藏」貼出一系列金城武與志村健2002年台灣觀光廣告的照片，其中一張照片拍攝了當時台灣國民美食的價目表，滷肉飯20元、炒青菜20元、蚵仔煎30元、炒螺肉50元，照片一出立刻引發網友熱議，表示這根本是「令人懷念的價格。」

網友表示「現在各家平均價錢：滷肉飯40~50、炒青菜60~80、蚵仔煎60~80、炒螺肉100~150」。從照片上來看，這20年來，光是號稱國民美食「滷肉飯」就足足漲逾1倍，庶民小吃「蚵仔煎」、「炒螺肉」、「炒青菜」價格最高飆漲近3倍，讓網友紛紛感嘆才20年而已，這些食物竟然價格飆3倍，尤其是「蚵仔煎現在的價格真的很可怕」。更有網友表示，20年前雞排35~40元，珍珠奶茶20元，直呼「好感人的物價」、「回不去的價格」、「那個美好年代」。

不過也有網友表示，當年的打工時薪大約60～70元，水電、房租、人事都漲價，如果不想被賺，就自己上網找食譜做吧。