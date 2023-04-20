這款舊手機比iPhone強 可以防身還可以當啞鈴健身

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聯合新聞網／ 綜合報導
摩托羅拉在1983年推出的第一代手機Motorola Dynatac 8000x，也就是俗稱的「黑金剛」。圖／翻攝爆廢公社
摩托羅拉在1983年推出的第一代手機Motorola Dynatac 8000x，也就是俗稱的「黑金剛」。圖／翻攝爆廢公社

現在人手一支智慧型手機，又輕又薄、功能齊全又智慧，年輕人可能很想像過去初代「功能型手機」手機竟長達25公分、重794公克，簡直笨重到可以「防身」用！

有網友在爆廢公社發文，貼出一張「黑金剛」的手機，表示「現在的年輕人肯定不知道以前的手機是長什麼樣子！」

摩托羅拉在1983年推出的第一代手機Motorola Dynatac 8000x，也就是俗稱的「黑金剛」，是一款「功能性手機」，後於1989年引進台灣。由於體積非常大，沒辦法像現在的手機一樣輕鬆放在口袋，因此經常被很多人稱呼為「磚頭」、「黑金剛」，其笨重的機身也被號稱「大哥大」，具有相當長的天線及巨大的按鍵，續航力也僅約30分鐘，充電時間高達十小時！

這支笨重的功能性手機和現在的iPhone相比，幾乎毫無美感可言，但是要價不便宜，當時價格將近16萬台幣，比現在的iphone售價還多近五倍，會購買黑金剛多為是商務人士，申辦手機門號價格更高達台幣4萬元。

有網友一看到便想起周星馳演過的電影，表示：「周星馳打日本鬼子的那隻黑金剛手機！」

網友在貼文下留言笑稱：「黑金剛簡直是頭蓋骨擊破器」、「防身用」、「打人很痛」、「可以當啞鈴練習」、「我只知道學生時代拿黑金剛不止能打電話、接電話！最方便的功能是拿黑金剛幹架！黑金剛完好無損！校園美女來學校找校花拍攝錄影，從學校4樓把黑金剛往1樓丟下去，想嚇校花！嚇到她開花大叫，而我的黑金剛一樣完好無損！這才叫功能強大！」

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