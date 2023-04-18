這些懷舊小物令人懷念 網狂推「1樣」：當時還跟朋友炫耀

每個時代都會有流行的產品，日前有位網友翻開鉛筆盒時，突然看到裡面有「無印良品的筆」，回憶起自己小時候跟同學炫耀的經驗，突然懷念起過去的日子，並好奇「不知道現在的小學生在做什麼？」對此，有許多網友也分享小時候的流行產品「果凍筆、變形鉛筆盒、漂浮印章」。

一名網友在Dcard發文表示，最近段考將至，他找出了很久沒有使用的鉛筆盒，發現裡面有幾隻無印良品的文具，於是想起以前讀小學時，同儕間總是在互相炫耀自己的鉛筆盒裡有幾隻無印良品的筆，讓他的懷舊之情突然湧現，文末他好奇問「不知道現在小學生都在做什麼呢？」

文章一出，也有網友分享自己童年的懷舊小物，「小學時我覺得能夠變形的鉛筆盒比較帥」、「我記得國小都在炫耀果凍筆」、「好懷念！我小六時還有人專門在幫同學代購無印自動筆」、「沒錯，我國小對無印良品的認知就是高級文具！還會羨慕同學有每個顏色的原子筆」、「小時候訂做了一堆漂浮印章，上課無聊就拿起來搖泡泡再看它消下去。還有友情紀念冊一定要的吧，我們班女生都在攀比誰能拿到那種很特別很好看的，我的甚至還被隔壁桌女生偷拿幾張」、「之前還有密碼筆記本跟搖搖筆」、「還有隱形筆也很紅」、「我以前在炫卡通書套，我小二還小三的時候比電動橡皮擦，還有什麼電子寵物機」。