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七龍珠集貼簿永遠少1張！6、7年級生有感 神人曝成功兌獎經驗

聯合新聞網／ 綜合報導
超級七龍珠集貼簿掀起不少人的共同回憶。圖擷自報時光｜老派收藏
超級七龍珠集貼簿掀起不少人的共同回憶。圖擷自報時光｜老派收藏

每個年代流行的動畫都不同，而《七龍珠》就是不少6、7年級生的共同回憶。日前一名網友在臉書上發文，表示超級七龍珠的集貼簿永遠蒐集不到最後一張印花，而貼文曝光後也掀起討論，許多網友都很有共鳴，還有人分享自己成功兌獎的經驗。

一名網友在臉書「報時光｜老派收藏」上發文，從照片中可以看見，這是一張超級七龍珠的集貼簿，假設把全部拼圖貼滿時，就可以領取拼圖上的獎品，一獎是「SEGA G‧G主機一台」、二獎「CASIO彩色小電視一台」、三獎「快樂滑板車一台」，以及四獎「忍者滑板一台」。對此，原PO在貼文中直呼，「永遠蒐集不到的最後一張印花」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「真的，浪費我零用錢」、「有多的跟同學交換，但還是很難，總是缺那麼一張」、「買到傾家蕩產也永遠少一張」、「有玩過的應該都是6、7年級生，我以前還買一整盒的回去貼，結果就是會缺那一張」、「很有共鳴！每次各式戰隊都是缺一張，大家都抽不到」、「文具店大發財的時代，搜刮學生零用錢的好時機，放學時間總是人滿為患」。

也有網友提到，「我有集到過，我給文具行老闆，他說會幫我寄到公司，叫我等消息，如今30幾年過去了，一個消息都沒有」、「我有集到過，也真的換了獎品，但是獎品是盜版的，還是市面上根本買不到的特規，盒子正面大大壓上一個燙金帶圈的『獎』字」、「有集滿過一次，換了變形金剛的鐵牛」、「我國小有蒐集完整，雖然老師也說那一定不可能集滿，但拿重覆的跟同學換，最後拿到變形金剛，直接打臉老師」。

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