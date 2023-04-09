婆家要求「全家到齊去掃墓」！害2歲兒返家高燒不退 媽氣炸了

每年到了清明節，許多人都會特地返鄉掃墓。不過，馬來西亞一名母親卻發現，兩歲的二兒子被親戚帶去掃墓回到家後，開始出現感冒症狀，看醫生也沒有好轉，讓她感到相當不滿，「一開始聽我的話不就好了，搞到現在這樣滿意了？」

馬來西亞一名母親在臉書「MamaClub」上發文，表示老公的爺爺去年（2022）逝世，而依照婆家的習俗，家人去世後的第一個清明節，全家人必須一起去掃墓。不過，她透露二兒子今年才兩歲，而且還是早產兒，身體狀況本來就不好，於是建議老公不要帶二兒子去。

沒想到，老公表示親戚堅持「一定要一家人整整齊齊去掃墓」，她只好硬著頭皮帶二兒子去。原PO發現孩子可能第一次去墓園，情緒很緊張害怕，不斷吵著要她抱，還被現場的煙霧和灰塵弄到很不舒服，怎麼哄都沒用，一直不停地哭。

回家後，原PO發現二兒子開始不對勁，出現發高燒、咳嗽、流鼻涕等症狀，而且看醫生吃藥後也沒有好轉。婆婆得知後，認為孩子是接觸到「不乾淨的東西」，建議帶去廟裡給專業的人收驚。對此，原PO氣憤直呼，「一開始聽我的話不就好了，搞到現在這樣滿意了？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「嬰兒本來就不應該帶去掃墓」、「不只不乾淨的東西，掃墓本來就是又熱又累的事，現場灰塵跟煙霧滿天飛，對身體器官還沒發育好的孩子更是不好」、「我絕對不帶小孩去那種地方，萬一小孩煞到或身體不舒服，又急又慌又累的永遠是媽媽」、「老人和小孩真的不能去那種地方」。

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