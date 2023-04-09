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台男對外傭竟有詭異遐想！驚覺「食物被加降頭油」 真相嚇人

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO的友人經常對外傭有詭異遐想，事後才知道是「食物被加料」，非新聞當事人。 示意圖／ingimage
原PO的友人經常對外傭有詭異遐想，事後才知道是「食物被加料」，非新聞當事人。 示意圖／ingimage

每個國家的文化和信仰都不同，有些地方有獨特的偏方，甚至是神聖的巫術。一名男網友在臉書上發文，提到友人明明知道家中外傭不是他的菜，但卻時常會無法控制地產生詭異遐想，而真相曝光後簡直嚇壞了，馬上請仲介把外傭趕走。

一名男網友在臉書「靈異公社」上發文，表示一名很少聯繫的朋友突然約他聊天吃飯，對方透露照顧父親的外傭很奇怪，外表胖胖黑黑，而且年齡稍長，完全不是自己喜歡的類型，但友人卻經常對外傭有詭異遐想，甚至某天不小心擦槍走火，兩人還交往了一陣子。

原PO表示友人後來發現外傭會在食物裡加料，進一步逼問之下，外傭坦承除了加入壯陽藥，還有老家巫師做的降頭粉、降頭油，以及姊妹推薦的泰國聖物，還把以上東西混和衛生棉一起煮。

外傭坦言會來台灣工作就是為了和台灣男人結婚，而且這種偏方在姊妹圈裡很流行，大家會為了嫁到國外而不擇手段。友人簡直嚇壞了，馬上請仲介把外傭趕走，但發現自己會無法控制地一直想起對方，甚至其他女人也取代不了那名外傭。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「很久以前聽過有人請外傭，外傭的媽媽教她要用經血給男僱主喝，後來男僱主就愛上這個外傭，每天跟老婆吵離婚」、「我朋友就是這樣一步步掉入印尼移工的圈套裡，先是莫名其妙發生關係，然後印尼女移工就懷孕了，接著就結婚了」、「超恐怖的，很多東西都能當降頭，真的要小心」。

也有網友忍不住質疑，「笑死了，巫術如果有用，那還要科學幹嘛？」、「很難吧，加在吃的東西裡面，都不覺得有怪味？」、「巫術真的這麼有用，就用巫術賺大錢就好了」、「沒那麼神奇啦」、「我每次看到我老婆閨密也會，我是不是也中了？」、「鬼扯」、「這太浮誇了，不要這麼迷信」。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

靈異公社 偏方 印尼 移工

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