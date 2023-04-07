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嫌阿祖煮菜不好吃！外甥吵買微波雞塊 舅舅吐內心話逼哭萬人

聯合新聞網／ 綜合報導
外甥嫌阿祖煮的菜不好吃，吵著吃超商的微波雞塊。 示意圖／聯合報系資料照片
外甥嫌阿祖煮的菜不好吃，吵著吃超商的微波雞塊。 示意圖／聯合報系資料照片

台灣的美食選擇非常多，有夜市小吃、異國料理、高級餐廳等，但許多人心中的冠軍卻是長輩的家常菜。網紅作家「BigBrother大師兄」日前在臉書上發文，提到外甥某天嫌阿祖煮的菜不好吃，想吃超商的微波雞塊，讓他想起自己小時候也是這樣，而貼文曝光後也掀起討論，吸引2.6萬名網友按讚。

大師兄日前在臉書上發文，表示某天在外婆家吃完飯後，上高速公路前去交流道旁的超商買水，外甥突然說，「阿舅，可以幫我買一包雞塊嗎？」大師兄驚訝地回應，「剛剛阿祖家一堆菜，你還沒吃飽呀？」外甥卻說「阿祖家煮的不好吃，雞塊比較好吃」，大師兄聽到差點生氣，但冷靜後想起自己小時候也是這樣。

大師兄提到小時候不懂事，外婆煮一桌拿手菜，自己卻吵著吃速食店。上國高中後，每次回外婆家都覺得菜色不吸引人，寧願拿壓歲錢跟同學去吃高級餐廳。直到出社會後，每次回外婆家看到滿滿的菜，除了會把肚子吃很飽，還會再外帶一些回家熱來吃。

大師兄坦言外婆已經90幾歲，每次可以吃到外婆煮的菜都充滿感恩，「真的是吃一頓少一頓，總覺得外面那些很貴的料理，都沒有家裡一個簡簡單單的滷豬腳美味」。大師兄看著眼前吵著要吃雞塊的外甥，想起自己的媽媽、外甥的阿嬤也很少做菜了，「以後要回味這個味道，就只剩阿祖家了，而再過幾年，阿祖應該也不能煮了」。

大師兄接著又問一次，「超商的雞塊真的比阿祖的菜好吃嗎？」外甥肯定地回答。大師兄笑了出來，到超商幫他買一份微波雞塊，「希望日後他想起這句話的時候，也會笑的跟我一樣開心，也希望他會知道，像阿舅這樣隨便回去就有一桌菜可以吃的場景，有多麼不容易」。

貼文曝光後吸引大量回應，許多網友紛紛表示，「我曾以為阿嬤的高麗菜飯我可以吃一輩子，結果現在已經吃不到了」、「阿嬤的菜就是長大了才會想念，以前我的阿嬤擅長各種古早味小吃，現在因為身體退化，我們也吃不到了」、「我熱淚盈眶，以前覺得平常回外婆家就可以吃到的味道，現在都是一種奢侈了」。

美食 味道 阿嬤

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