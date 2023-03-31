比黑金剛還早！他從櫃子挖出「古董手機」 網驚：軍用拐拐？

不少人喜愛收藏古物，近日有網友分享從家中櫃子翻出的「古董級手機」，對此許多網友紛紛驚呼原PO是「好野人（有錢人）」，此機更比黑金剛、大哥大的年代還早，推測是1986年至1988年生產，還有人指出疑似早期國軍通信兵使用的「拐拐」。

有網友在臉書社團「報時光｜老派收藏」PO出一張「古董級手機」照片表示，這是在家中櫃子找到的，用「背的」行動電話，大約是30年前的手機。對此，不少網友也推測年份，「超過30了吧」、「這1986年至1988年的產物，後來才有黑金剛、大哥大」、「這台跟黑金剛之間，還有白金剛」、「30年前是黑金剛090，這大約有40年」、「民國79年左右，來訪的客戶背這台，很重」。

還有人指出，疑似早期國軍通信兵的重要無線電發話裝置「拐拐」，「插了天線就變拐拐了」、「臭蟲呼叫老鷹，聽到請回答」、「當兵偷了設備還敢放上來？」、「超級通訊兵」、「以前軍隊用類似款」；也有人直呼原PO家很「好野」，「豪門配備」、「36年前提這個走路有風」、「以前有這電話幾乎都是有錢人」。

其他網友則留言，「比黑金剛更早期的行動電話，當年朋友老爸有辦一支，據他說辦到好花了十多萬，好好保存可以當傳家寶」、「你的是第一代，後來馬上出手持式更輕巧的，當時第二代最少五萬，還有裝在車上的連工要快七萬」、「可以放到通訊博物館了」、「我以前也拿過，貴又重，名副其實的行動電話」。