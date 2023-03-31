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長得像掃地機器人！「這台」80年代奢侈品 網掀回憶殺：超懷念

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享舊版的CD播放器。圖擷自報時光｜老派收藏
網友分享舊版的CD播放器。圖擷自報時光｜老派收藏

時光飛逝，科技進步，近日有網友分享一台舊版的CD播放器，直呼「80年代是有錢人的奢侈品，非常羨慕」，對此許多網友也覺得超懷念，還有人表示「Sony是當年最奢侈的潮牌」，也有人笑稱很像「掃地機器人」。

有網友在臉書社團「報時光｜老派收藏」PO出一張舊版CD播放器的照片表示，在80年代是有錢人的奢侈品，當時非常的羨慕同學有一台。許多網友也紛紛認同，「當年打工很辛苦，存錢買了這台防震的CD隨身聽」、「真的，每次看同學拿出來，我都會留口水」、「想當年，要買這台還去打工，拿到錢的第一件事就是買這個」、「以前沒錢買，用看的」、「羨慕，以前超想要的」。

此外，其他網友也覺得懷念，「歷史的塵埃，曾經擁有過」、「我家書桌上有一個，還能用」、「懷念，我大學的時候有買一台」，更指出當年有錢人都買Sony的品牌，「Sony是當年最奢侈的潮牌」、「我用過Sony的後，有好一陣子，3C產品非Sony不選」、「我都用Sony，在班上走路都起風」。

還有人留言，「現在不能理解以前怎麼能帶這個到處走」、「現在CD片買不到」、「想當年聽著SHE，後來iPod出現了」；另有人笑稱很像「掃地機器人」，「第一眼看成掃地機器人」、「乍看之下我以為是掃地機器人」、「只有我第一眼以為掃地機器人？」。

機器人

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