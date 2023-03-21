他開5千賣老化妝檯 阿嬤會來鏡子打招呼「喊歹命！」

臉書上常有人出售二手物品，有網友分享一件奇葩物件，有人在臉書上賣「阿嬤的化妝檯」，出售原因竟是「半夜阿嬤會來鏡子打招呼，說『我歹命』，有點煩所以出售」。其他網友笑稱「我很有長輩緣，可以算便宜一點嗎？」

臉書粉專『俗』浪潮分享一張二手買賣的截圖，只見一名網友在臉書上出售「阿嬤的化妝檯」，說明寫下「阿嬤的化妝檯已經閒置多年了，有時候半夜阿嬤會來鏡子打招呼，說『我歹命』，因為不定時有點煩，剩下佔空間的功能了，希望有緣人可以接手」，售價5000元。

其他網友則留言「買化妝檯送阿嬤？」、「阿嬤會一直問：阿輝你逗等來呀～甲霸妹？這齣戲很好看哦！阿輝，阿你甲霸妹？」、「好兄弟（X好阿嬤（O）、「阿嬤半夜會坐在鏡子前梳頭髮嗎？」、「家有一老如有一寶，你要珍惜啊」、「薩滿儀式淨化還是可以使用」、「沒可能阿嬤還會有美妝教學」、「怎麼可以不含凳子？沒有會自己移動的那種嗎？」