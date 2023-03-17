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珍奶、紅豆餅、科學麵最開始多少錢？ 網友爆各時代驚人價格

聯合新聞網／ 綜合報導
網友們好奇「珍珠奶茶、紅豆餅、科學麵」最一開始的時候多少錢。圖／聯合報系資料照片
網友們好奇「珍珠奶茶、紅豆餅、科學麵」最一開始的時候多少錢。圖／聯合報系資料照片

台灣民生小吃「珍珠奶茶紅豆餅、科學麵」印象中最開始賣多少錢呢？對此許多網友討論表示，當年珍奶售價25元一杯、紅豆餅10元3個、科學麵3元，還有人指出珍奶一開始沒有鮮奶，飲料品質不佳。

有網友在PTT發文詢問，「最一開始喝珍奶的時候多少錢？」，並分享過去在「休閒小站」前，有500cc一杯的珍奶只要10元，更驚呼「想起來真是可怕」，但許多網友都指出25元的價格，「25元，還用奶精粉加調酒色素糖漿搖的」、「76年次，小時候喝過25」、「小杯波霸奶茶25元」；還有人留言「一開始的品質真的很爛」、「一開始還沒鮮奶的版本」。

同樣也有人發文表示，紅豆餅是普遍的國民小吃，但物價飛漲、漲價幅度驚人，因此好奇「最開始吃紅豆餅時一顆幾元？」，許多人留言「3個10元」；其他人表示「5塊一個」、「3顆10元，演變到一顆10元花了十幾年，但是到一顆20只花了兩年」。

此外，還有人認為科學麵算是「長壽零食」，藉此打聽「最一開始買科學麵一包多少錢？」，買過3元的表示，「今年40歲，買過3元的」、「3元，記得10元買3包」；其餘還有「30年前4塊錢，同時期王子麵3塊錢」、「有印象是5元」、「買過8元，我好菜」。

珍珠奶茶 紅豆餅

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