快訊

挺侯友宜批朱立倫！選策會爭議藍營炸鍋 基層到中央都罵翻

獨／「本土劇一姐」懷孕閃退嫁大地主 走在路上被揮拳親曝原因

受邀加入國民黨選策會滅火？謝龍介未給答覆回了這句話

小時候開阿嬤家櫃子被「1黑物」嚇哭 全場有感：長大還有陰影

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO小時候在阿嬤家的櫃子拿棉被時，被突然出現的巨大蟑螂嚇哭。 示意圖／ingimage
原PO小時候在阿嬤家的櫃子拿棉被時，被突然出現的巨大蟑螂嚇哭。 示意圖／ingimage

每個人對於老家的回憶都不同，昨（15）日一名網友在網路上發文，表示小時候在阿嬤家的櫃子拿棉被時，被突然出現的巨大蟑螂嚇哭，而貼文曝光後也掀起討論，許多網友都很有共鳴。

昨日一名網友在PTT發文，原PO透露看台灣電視劇時，看到畫面中的三合院就想起小時候的阿嬤家，也很懷念在阿嬤家院子奔跑玩耍的時光。然而，原PO提到童年的陰影，就是從櫃子裡拿棉被出來時，有隻巨大蟑螂突然跑出來，當場就嚇哭了。

不過，原PO表示阿嬤超級淡定，不疾不徐地從櫃子裡拿出殺蟲劑，隨後也幫原PO把枕頭和棉被拿到室外曬太陽。原PO坦言長大後自己住在台北，每到夏天有蟑螂和蟲類出現的季節時，除了會買殺蟲劑備著，也會不經意想起阿嬤。最後，原PO也好奇詢問，「大家還記得自己鄉下老家很常出現什麼東西嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友都對於蟑螂事件很有共鳴，「小時候很好奇，阿嬤的抽屜怎麼有很多黑色甲蟲蛋」、「我阿嬤都徒手打爆蟑螂，真的很強」、「小時候住公寓，餐廳抽屜打開來直接巨無霸蟑螂迅速爬到我的手上，到現在開餐廳抽屜都還會有陰影」、「而且櫃子是那種拉的，我阿嬤也有一個」。

也有網友提到，「明星花露水啊，我想阿嬤了」、「有很多紅色的大花毛毯，蓋起來非常溫暖，雖然醜但很實用」、「好想念阿嬤的肉燥，但已經再也吃不到了」、「想念水晶肥皂的味道，那是我姨婆洗衣服時的時光」、「肉燥飯、紅燒吳郭魚、肉燥湯麵，覺得很懷念」。

許多人都害怕蟑螂。示意圖／ingimage
許多人都害怕蟑螂。示意圖／ingimage

阿嬤 蟑螂 PTT

延伸閱讀

全家驚見「觸角霜淇淋」一票人喊噁 老饕1理由讚翻：買到賺到

全班聚餐吃素者卻要「同桌都配合」被罵翻 其他吃素者嘆：是原罪嗎？

永和最貴自助餐？在地人點出消費族群：光顧的都老人居多

跟團遊歐被告知沒回台機票…她獨自搭機 3友被丟包走不了

相關新聞

小時候開阿嬤家櫃子被「1黑物」嚇哭 全場有感：長大還有陰影

每個人對於老家的回憶都不同，昨（15）日一名網友在網路上發文，表示小時候在阿嬤家的櫃子拿棉被時，被突然出現的巨大蟑螂嚇哭，而貼文曝光後也掀起討論，許多網友都很有共鳴。

被火車耽誤的便當店！台鐵便當年銷千萬盒的關鍵就是這一味

台鐵香滷排骨便當是許多人搭車必買的經典口味，只有一片滷豆皮、一顆滷蛋、一份炒高麗菜3樣簡單配菜，加上滷得柔軟又入味的排骨，味道雖然簡單卻完勝百元的便當，不少人搭火車就愛這一味，有時搭車要買還不一定買得到。由於台鐵排骨便當銷年破七億，根本就是台鐵的金雞母，而被網友戲稱被火車耽誤的便當店！

想靠養小鳥發大財卻被割韭菜！ 1960年代的養鳥風潮

1960年代，台灣養鳥風氣興盛，許多家庭把養鳥當成副業，主要飼養的品種為十姊妹、文鳥等洋鳥，他們只知道養鳥、賣鳥可以獲得不少財富，甚至還有人認為這是一條本小利大的發財捷徑，不惜張羅投資，從事經營。然而，這卻是農村社會裡巨大的詐騙故事。

50年前「這樣打扮」通通違法 70年代2萬人遭警方取締

對於現代人而言，服裝、髮型、妝容代表個人的品味；頭髮可長可短，衣服色彩可亮麗或灰暗，穿著破舊的衣物更是一種時尚與流行。每一個人隨時都可以依照自己喜歡的方式進行穿搭，用以傳達個人風格，沒有人能管得著，政府更不會干涉。

瓦城董事長也有演！泰北孤軍的悲歌 朱延平導演得意作《異域》

敘述著泰北孤軍的《異域》是朱延平一直以來想拍攝的作品，在電影海報上寫著：「他們曾佔領比台灣大三倍的土地，兩次大敗緬甸國防軍，一次反攻大陸……」中華人民共和國成立之後，部分中華民國國軍轉搭船往香港、臺灣居住，另有部分鎮守雲南，在彼處卻飽受共軍與緬甸軍政府夾擊撤往泰國邊境，孤軍為了生存在異鄉拚命奮戰，於奔波流離之間懷疑自己的意義。

那年卡奴暴增70萬人！「喬治瑪麗」現金卡掀起卡債風暴

愛存錢、量入為出，台灣民眾的勤儉美德，在1999年7月，萬泰銀行推出第一張現金卡「喬治瑪麗」後瞬間轉變。「喬治瑪麗」原本不被同業看好，沒想到台灣景氣從2000年急轉直下，現金卡更加發燒；「喬治瑪麗」跟「救急免利」諧音相同，隨著現金卡廣告被打響，也掀起一股現金卡「瘋」潮，「喬治瑪麗」替萬泰銀行賺進大把鈔票。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦