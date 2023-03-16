小時候開阿嬤家櫃子被「1黑物」嚇哭 全場有感：長大還有陰影

每個人對於老家的回憶都不同，昨（15）日一名網友在網路上發文，表示小時候在阿嬤家的櫃子拿棉被時，被突然出現的巨大蟑螂嚇哭，而貼文曝光後也掀起討論，許多網友都很有共鳴。

昨日一名網友在PTT上發文，原PO透露看台灣電視劇時，看到畫面中的三合院就想起小時候的阿嬤家，也很懷念在阿嬤家院子奔跑玩耍的時光。然而，原PO提到童年的陰影，就是從櫃子裡拿棉被出來時，有隻巨大蟑螂突然跑出來，當場就嚇哭了。

不過，原PO表示阿嬤超級淡定，不疾不徐地從櫃子裡拿出殺蟲劑，隨後也幫原PO把枕頭和棉被拿到室外曬太陽。原PO坦言長大後自己住在台北，每到夏天有蟑螂和蟲類出現的季節時，除了會買殺蟲劑備著，也會不經意想起阿嬤。最後，原PO也好奇詢問，「大家還記得自己鄉下老家很常出現什麼東西嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友都對於蟑螂事件很有共鳴，「小時候很好奇，阿嬤的抽屜怎麼有很多黑色甲蟲蛋」、「我阿嬤都徒手打爆蟑螂，真的很強」、「小時候住公寓，餐廳抽屜打開來直接巨無霸蟑螂迅速爬到我的手上，到現在開餐廳抽屜都還會有陰影」、「而且櫃子是那種拉的，我阿嬤也有一個」。

也有網友提到，「明星花露水啊，我想阿嬤了」、「有很多紅色的大花毛毯，蓋起來非常溫暖，雖然醜但很實用」、「好想念阿嬤的肉燥，但已經再也吃不到了」、「想念水晶肥皂的味道，那是我姨婆洗衣服時的時光」、「肉燥飯、紅燒吳郭魚、肉燥湯麵，覺得很懷念」。