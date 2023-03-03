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他不解老婆堅持買新車要經過「這儀式」 網勸：要相信老婆

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友指出老婆認為新車要至廟裡淨車或過火，以保平安。新車示意圖。圖／ingimage
有網友指出老婆認為新車要至廟裡淨車或過火，以保平安。新車示意圖。圖／ingimage

宗教信仰是許多人的心靈寄託，日前有無神論的網友詢問大家「新車都會去廟裡淨車或過火嗎？」，並表示老婆相當堅持，許多網友則笑稱「我只知道你不聽老婆的話，馬上就會出事」，還有人認為新車做好保險比較實在。

有網友在PTT發文詢問，「新車都會去廟裡淨車或過火嗎？」，他解釋自己本身無神論，也沒有任何信仰，但老婆則堅持新車一定要做這些儀式，對此原PO尊重每個人的宗教，但他也質疑「開車謹慎駕駛不是最重要的嗎？」、「難道求個符，開車技術就會變好？」

貼文一出，許多網友表示要尊重老婆，「我只知道你不聽老婆的話，馬上就會出事」、「不用信怪力亂神，但是要信老婆」、「如果老婆強烈要求那還是做吧，安人心，有意外也不會被怪罪」、「開新車載老婆去拜拜順便兜個風，也沒什麼不好」、「一個小動作讓雙方都心安我覺得不是什麼壞事」。

不過也有人留言，「老一輩的都很愛搞這個，我個人是非常不能接受新車還過火，新車要做的是保險保滿，才是真的」、「你開車謹慎不代表別人開車也謹慎，人都會有運勢高低的時候」、「放乖乖不好嗎？萬用」、「有看過新車過火直接燒掉的，笑翻」、「怎麼忍心怪你犯了錯，是我給你自由過了火」。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

新車 PTT

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