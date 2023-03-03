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能騎車穿過的公寓！台中「過街樓」一樓是馬路 內行人曝原因

聯合新聞網／ 綜合報導

奇景！台中清水一條馬路上有一棟老房子，該棟房子一樓是馬路通道，可騎車、開車、走路通過，二、三樓則是住家。有內行網友解惑，這種房屋稱為「過街樓」，過去常有地主為體恤他人，刻意讓出一樓通道，方便鄰居出入。

一名網友在臉書社團報時光｜老派收藏貼出一張照片，只見一棟老房子一樓是馬路通道，可騎車、開車經過，二、三樓則是一般住家。該網友貼文寫下「很奇特的老房，一樓是馬路通道，二樓以上是房子」。

台中奇景「過街樓」吸引萬人按讚。圖擷自臉書
台中奇景「過街樓」吸引萬人按讚。圖擷自臉書

其他網友則解釋，「這都是以前的好心人體恤鄰居，刻意讓出一樓做為通道，方便鄰居出入」、「土地私有，地主善心讓出土地讓他人好行走，我爸爸就這樣做」、「這種房子下方是道路的建築在台灣非常多，印象中很多地方都有看過，說不定是源自城門與城樓的概念」、「過街樓」、「蠻常見的，新莊建福路也有」。

還有網友補充「來自福建的設計，這種是寨的設計，出入口只有幾個，老建築還有，不過後來這種救災不易，就沒這樣蓋了」、「這種大多都是以前地主開放私人地讓人通行，但久了以後就會變成理所當然，運氣好被徵收，運氣不好變既成道路」。

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