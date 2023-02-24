路邊驚見童年零嘴！老饕直呼「隨摘隨吃超甜」 醫曝嚴重後果

平常時候走在路上，幾乎很少人會特別留意路旁的雜草和植物。不過，一名網友在臉書上發文，貼出路旁一處植物的照片，貼文曝光後卻意外掀起討論，有老饕直呼「這好吃耶，拔下來直接吃」。

昨（23）日一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」上發文，從照片中可以看見，地上有一株高度不高的植物，綠色葉子的部分乍看之下沒有什麼特別之處，同時還有一些大小像是珍珠的黑色及綠色果實。對此，原PO在貼文中寫道，「小時候的零嘴」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「這好吃耶，拔下來直接吃，結果長大後發現小狗會在上面尿尿」、「龍葵，台語是黑甜仔菜」、「葉子炒蛋也不錯吃」、「葉子煮粥最讚」、「我們公司外勞很喜歡吃這個」、「沒開花結果的葉子也能吃，甘甜甘甜的」、「吃過，甜甜的，沒農藥隨摘隨吃」、「小時候都叫小葡萄」、「真的是天然的零嘴」。

事實上，根據「事實查核網站ＭyGoPen」的查證，那株植物就是「龍葵」，醫師指出生物鹼類成分是龍葵的主要成分，對腸胃道黏膜有刺激性、對中樞神經，特別是運動及呼吸中樞有麻痺作用，在血液方面有溶血作用，服用過量會產生中毒現象，因此食用時須特別注意。此外，醫師也建議莖葉要煮熟食用，果實盡量選擇紫黑色成熟果實。