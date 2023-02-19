打掃翻出爺爺履歷！前主管是蔣中正 神人曝真實身分驚呆萬人

原PO分享爺爺留下的履歷表。圖擷自老照片交流道 一名男網友日前整理家裡時，意外翻出爺爺留下的履歷表，發現爺爺曾經擔任多個民國初期的重要職位，甚至前總統蔣中正還是他的主管。照片曝光後也掀起討論，有一名神人網友眼尖認出原PO爺爺的身分，還指出原PO的奶奶是國學大師王國維的女兒。

一名男網友在臉書社團「老照片交流道」上發文，透露近日在整理家裡時，意外翻出爺爺的超狂履歷。從照片中可以發現，爺爺自民國22年起進入蔣中正主管的國府軍需學校（現今國防大學管理學院）就讀，還任職過民國初期的南京市政府主計處長、黑龍江省政府會計長等職別，而且主管都是當時的風雲人物，包括王柏齡、蔣中正、何應欽、陳誠等知名人物。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「主官那一排名字就有紀念價值了，當然這應該也歸屬於爺爺的榮譽，很厲害的履歷」、「這是很珍貴的文件，是家族記憶與認識先人的重要來源之一，建議妥善收藏」、「前輩們的字都寫得很漂亮，代表人格特質正直」、「感覺可以放在故宮展覽緬懷」、「主管有蔣中正、何應欽、陳誠，這沒人可以比了」、「您爺爺奶奶一定想不到祂們有天會這樣被網友討論，太有趣了」。

然而，有神人眼尖認出原PO爺爺的真實身分，「看履歷是陳秉炎將軍，文人將軍非武將，中央大學會計系畢業，軍職政職都跟會計有關；您奶奶是王東明女士，其父為國學大師王國維，書香世家，忠良之後。您奶奶年輕時住清華園，跟朱自清（國中課文〈背影〉的作者）是鄰居；您爺爺來台後住永和，記得擔任過內政部會計長（當時部長是谷正綱），您父執輩是鎮宇及鎮乾」。

對此，原PO驚訝直呼，「哇！no way！你怎麼知道？」其他網友也佩服表示，「考古學家本人欸」、「行走維基百科」、「這真的跪了，我也好想了解我外公的身世」、「第一次看到肉搜祖先」、「太扯了啦，會通靈嗎？我連Google陳秉炎都查不到東西」、「這男人太狠了，連人家族譜都挖出來」、「一言不合就挖你祖宗十八代出來」、「太猛了，從職歷推出爺爺是誰，再追溯到原PO的曾外祖父」。