《鐵達尼號》女主角是綠茶婊？網列2點力證：未婚夫送鑽石還慘戴綠帽

情人節除了滿街情侶和花之外，《鐵達尼號》也是每年都會重上搜尋榜的熱門電影，今年亦在各大戲院上映。日前就有網友在重看電影就開Po疑惑，認為電影講述的是一名女子在船上與認識僅數天的陌生男子外遇的故事，為何一個「道德淪亡，男賤女奸」的故事會被歌頌為淒美又至死不渝的電影呢？！

今年電影《鐵達尼號》迎來25週年紀念，全新重製版亦重返大螢幕。這套被譽為愛情經典的電影多年來一直保持極高討論度，男主角傑克沉入深海的一幕更是永不止息的爭議，不少觀眾都認為女主角蘿絲只要讓一點點位置就能拯救他。日前有網友就在討論區Po文表示，他在重看《鐵達尼號》後有一件事完全想不通，「整齣戲明明講綠茶婊拋棄深愛她的未婚夫，和一個認識只有三兩日窮小子私奔…」，為何會被吹奏為淒美的經典呢？

大量網友在貼文中留言力挺原po，指站在男人的角度《鐵達尼號》「基本上是慘無人道的屠殺片，工作的都是男人，但逃生時候就女人優先」，更講到那個年代若女主角是普通人，很有可能會被絞刑處死。結論是電影中最慘的是男主角和未婚夫，兩人「一個被騙財騙色，一個屍骨無存」。

不過有網友就指出女主角其實從一開始就不喜歡自己的未婚夫，只是媽媽逼婚、問到「有錢最大？」。但原po反駁未婚夫付出不少，反問「一句不喜歡就最大？」，批評她應該一開始就拒絕對方，引網友笑道「正好就是這種心態啲傻瓜不斷送禮物給女生」，亦有人指「送不代表甚麼，又不是她去要來的」。亦有人講到未婚夫最後假扮別人小孩的爸爸逃生，是一名壞人，但亦有人提出他曾救女主角上救生艇，對女主很好。雙方各執一詞，大家又覺得《鐵達尼號》能否配上淒美經典的稱號呢？

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文章授權轉載自《香港01》