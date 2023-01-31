檳榔攤買機票！當年台北飛台南、高雄 網回憶：國內線超快的

高鐵自2007年通車以來已設有12個車站，南北地區往返快速，但在沒有高鐵的年代，台灣民眾則依賴台鐵或國內飛機等交通工具，PTT網友憶起當時「飛機還螺旋槳的」、「檳榔攤買機票」。

PTT鄉民發文提問「有坐過北高、北中、北南航線的舉手」，大家紛紛回應「有啊，超快的」、「北到台南2000（元）40分鐘」、「北高有一元機票」、「檳榔攤買機票，北高500元一張」。

其中一名網友寫道當時休假出遊超方便，較有觀光價值的就是台北飛恆春（70分鐘），週休二日飛去墾丁玩，「可惜先天跑道方向不良造成側風太強，也是早早夭折」。

還有人想起「坐過北中，飛機還螺旋槳的」、「坐過嘉義飛花蓮，跟高雄飛花蓮，結果嘉義是繞台灣半圈在飛，不是直接過去」，更建議「想回味的人只能走先飛澎湖再飛高雄這種方式模擬，天氣好時看中央山脈很漂亮，冬天還能看到雪蓋住山」。

不過，國內航線缺點也陸續浮現，「坐過北南，天氣超爛飛機又低飛超晃」、「北中航線倒是很早就收掉了，台鐵增加班次跟客運不斷買新車後，時間優勢不明顯」。

甚至有「經驗人士」細述，他學生時期在台南讀書正值高鐵未通車時，來往台北-台南主要都是搭飛機，「當時北南線非常熱絡，週五下課要搭3點後航班回台北基本上都是大爆滿，沒有訂位的就只能在現場各航空公司櫃台候補本子上寫名字」，起飛前15-20分鐘會現場叫名，就可以去櫃台買票領登機證上飛機。

但候補通常排了滿滿的名字，基本上都要等2-3個航班才有機會，且現場候補的本子會分類，一律先叫持有聯名卡的旅客，沒有的就要等有聯名卡的叫完才會輪到，「當然候補上的人是沒有資格選位子的，99%都是夾中間的位子」。