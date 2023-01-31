快訊

連2摃！大樂透頭獎下期上看1.2億 春節大紅包剩32組待送出

「鄭文燦系統」就綠營戰鬥位置 黨內人士曝「他」將赴政院協助陳建仁

妻出門倒垃圾突消失3年！夫報警驚悉真相崩潰 怒告提離婚

檳榔攤買機票！當年台北飛台南、高雄 網回憶：國內線超快的

聯合新聞網／ 綜合報導
2006年往返台北、高雄小港機場的飛機通勤、出差的乘客。圖／聯合報系資料照
2006年往返台北、高雄小港機場的飛機通勤、出差的乘客。圖／聯合報系資料照

高鐵自2007年通車以來已設有12個車站，南北地區往返快速，但在沒有高鐵的年代，台灣民眾則依賴台鐵或國內飛機等交通工具，PTT網友憶起當時「飛機還螺旋槳的」、「檳榔攤買機票」。

PTT鄉民發文提問「有坐過北高、北中、北南航線的舉手」，大家紛紛回應「有啊，超快的」、「北到台南2000（元）40分鐘」、「北高有一元機票」、「檳榔攤買機票，北高500元一張」。

其中一名網友寫道當時休假出遊超方便，較有觀光價值的就是台北飛恆春（70分鐘），週休二日飛去墾丁玩，「可惜先天跑道方向不良造成側風太強，也是早早夭折」。

還有人想起「坐過北中，飛機還螺旋槳的」、「坐過嘉義飛花蓮，跟高雄飛花蓮，結果嘉義是繞台灣半圈在飛，不是直接過去」，更建議「想回味的人只能走先飛澎湖再飛高雄這種方式模擬，天氣好時看中央山脈很漂亮，冬天還能看到雪蓋住山」。

不過，國內航線缺點也陸續浮現，「坐過北南，天氣超爛飛機又低飛超晃」、「北中航線倒是很早就收掉了，台鐵增加班次跟客運不斷買新車後，時間優勢不明顯」。

甚至有「經驗人士」細述，他學生時期在台南讀書正值高鐵未通車時，來往台北-台南主要都是搭飛機，「當時北南線非常熱絡，週五下課要搭3點後航班回台北基本上都是大爆滿，沒有訂位的就只能在現場各航空公司櫃台候補本子上寫名字」，起飛前15-20分鐘會現場叫名，就可以去櫃台買票領登機證上飛機。

但候補通常排了滿滿的名字，基本上都要等2-3個航班才有機會，且現場候補的本子會分類，一律先叫持有聯名卡的旅客，沒有的就要等有聯名卡的叫完才會輪到，「當然候補上的人是沒有資格選位子的，99%都是夾中間的位子」。

PTT 航線

相關新聞

檳榔攤買機票！當年台北飛台南、高雄 網回憶：國內線超快的

高鐵自2007年通車以來已設有12個車站，南北地區往返快速，但在沒有高鐵的年代，台灣民眾則依賴台鐵或國內飛機等交通工具，PTT網友憶起當時「飛機還螺旋槳的」、「檳榔攤買機票」。

好想換掉！「媽媽嫁妝」40歲↑仍頭好壯壯 網笑勸：放棄吧

不少人家中都有做工精細、材料實在的老物件，因結實耐用成了「神器」一般的存在，不過太耐用也令人苦惱。有網友就哭訴家中「大理石桌椅」用了40年依然堅固如昔，偏偏這組是媽媽的嫁妝，不壞不給換，哀號「到底要用多久才會壞！」

充滿時代印記的作文題目 1983年台北公立高中聯考

每到考季，作文就是一項熱門話題，2023年1月14日大學學測，在最後一科國文寫作結束後落幕，許多老師紛紛表示今年的國寫題目，以 蔣勳《給青年藝術家的信》，讓考生體察生活中各種氣味，從嗅覺寫出記憶和感受，這樣的題目看似容易，想要寫得更深刻動人，考生本身需要非常豐富的生活體驗。

請神容易送神難？那些年被禁玩的「碟仙」曾在校園裡大流行

「命運」到底是怎麼一回事？理論上，在科技時代，應該逐漸不被接受，但不少人深信人神之間可以溝通，玩「碟仙」、「錢仙」也是一種問命方式。民國五十年左右，台灣一度盛行碟仙，後經有關單位禁止，1970至1980年間又開始流傳，市面上的書局可買到印製現成的《錢仙指南》。

永遠的歌姬鄧麗君冥誕　年輕時最愛唱「這首歌」

一代歌姬鄧麗君，出道於60年代，風靡於70、80年代，甜蜜的歌聲唱出柔情，療育人心，她所演唱的每首歌曲，幾乎都深深地烙印在人們的心底，更因為實際的愛國行動，被稱為永遠的軍中情人。

裝好裝滿！夜市熱賣一時 台灣獨創美食「蒙古烤肉」

蒙古烤肉代表台灣文化的包容與想像力。蒙古烤肉其實不算烤，而是炒，師傅用特製長筷，在大鐵盤上爆炒各種肉品、蔬菜和佐料，白煙和香氣轟竄，眼看長筷快意橫掃，鐵盤上成熟的烤肉排隊般，準確無誤地落入盤中，姿態、技巧都有著武俠角色的身手。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。