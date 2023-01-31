好想換掉！「媽媽嫁妝」40歲↑仍頭好壯壯 網笑勸：放棄吧

不少人家中都有做工精細、材料實在的老物件，因結實耐用成了「神器」一般的存在，不過太耐用也令人苦惱。有網友就哭訴家中「大理石桌椅」用了40年依然堅固如昔，偏偏這組是媽媽的嫁妝，不壞不給換，哀號「到底要用多久才會壞！」

從原PO在爆廢公社二館分享的照片來看，這組起碼40歲的桌椅為實木雕制，椅背、椅腳有細緻刻花，椅面和椅背嵌入大理石片，除了木制部分因使用出現磨損、掉漆的情況外，整體看來十分勇健，可以再戰40年，也讓原PO忍不住抱怨到底何時才能用壞它！

原PO的怨言釣出不少「家有神物」的網友發言，紛紛建議原PO放棄，「我家的超過40年，已放棄更換」、「我家的五十幾年要六十都還沒壞」、「我的也是用了快50年以上，爺爺留下來的，但覺得是一種回憶」、「古物都是真材實料，用百年剛好而以不會壞」、「如果正常使用的話，它還能送你走」、「大概是你全身壞了，它還老神在在」、「很懷念，以前阿嬤家也是這種桌椅」。

也有人支招，「養隻二哈過沒多久就可以咬壞換掉了」、「養一隻哈士奇」、「養隻米格魯也行，很快就會壞了」、「養一個小孩！我老公家的聽說已經7、80年了，現在我兒子喜歡拿東西敲打」，看到一系列養狗建議，有網友吐槽「最怕其他的都換了，大理石桌椅還在」。

而大理石桌椅的「堅硬＋直角」造型，勾出不少人的痛苦回憶，「看到小時候老招呼我這顆腦袋的最大兇器了！！很慶幸我的腦袋還沒壞」、「腳去踢到都會嚴重黑青」、「我家一模一樣，都不會壞，常常腳碰到就烏青」，不過有人則勸「現在用不壞的東西已經越來越少了，要好好珍惜」、「傻傻的，這個超讚的，我倒是很想找師傅來保養修護勒」。