「除夕」的台語該怎麼唸？ 網專業回覆：南部還有特殊唸法
昨天（21）是除夕，依據傳統，這天許多民眾會大掃除、貼春聯，晚上則會和家人吃年夜飯。有網友在PTT發文詢問「除夕」的台語該怎麼說，許多專業網友紛紛留言提供正確答案。
一名網友在PTT八卦版發文，好奇「除夕的台語要怎麼說？」，目前他只知道初一（tshe-it/tshue-it）、初二（tshe-jī/tshue-jī）、初三（tshe-sam/tshue-sam）的唸法，但除夕「好像沒有對應的說法」，好奇是否因台灣人以前不過除夕導致，因此詢問網友。
許多網友專業留言，回覆除夕應該唸作「二九暝」。根據臺灣閩南語常用詞辭典解釋，其音讀為「Jī-káu-mê/Lī-káu-mî」意思即為華語的除夕、大年夜，有網友也分享，南部人會區分除夕和除夕夜為「夕年」和「二九暝」，特地區分一天中的不同時段。
但有人表達疑惑，農曆的最後一天不一定是29日，但為何通稱為「二九暝」？根據公視台語台說明，「二九暝」是台灣特有且重要的說法，根據台灣特殊的「沉地夜（tîm-tē iā）」傳說，玉皇大帝因震怒決定要在二九暝將台灣島沈入海底，形成了類似「最後的聚餐」的習俗，讓台灣過農曆年有了這樣的特殊解釋，因此將這「最後一天」的日子統稱為二九暝。
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