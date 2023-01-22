快訊

賀新年遇驚魂！洛杉磯槍擊案釀多人死傷 現場疑似有人持機關槍

參戰2024總統大選？郭台銘曝「問過了」：讓神明來做決定

「除夕」的台語該怎麼唸？ 網專業回覆：南部還有特殊唸法

聯合新聞網／ 綜合報導
網友好奇「除夕」的台語怎麼念，引發討論。圖為年夜飯示意圖。記者余承翰／攝影
網友好奇「除夕」的台語怎麼念，引發討論。圖為年夜飯示意圖。記者余承翰／攝影

昨天（21）是除夕，依據傳統，這天許多民眾會大掃除、貼春聯，晚上則會和家人吃年夜飯。有網友在PTT發文詢問「除夕」的台語該怎麼說，許多專業網友紛紛留言提供正確答案。

一名網友在PTT八卦版發文，好奇「除夕的台語要怎麼說？」，目前他只知道初一（tshe-it/tshue-it）、初二（tshe-jī/tshue-jī）、初三（tshe-sam/tshue-sam）的唸法，但除夕「好像沒有對應的說法」，好奇是否因台灣人以前不過除夕導致，因此詢問網友。

許多網友專業留言，回覆除夕應該唸作「二九暝」。根據臺灣閩南語常用詞辭典解釋，其音讀為「Jī-káu-mê/Lī-káu-mî」意思即為華語的除夕、大年夜，有網友也分享，南部人會區分除夕和除夕夜為「夕年」和「二九暝」，特地區分一天中的不同時段。

但有人表達疑惑，農曆的最後一天不一定是29日，但為何通稱為「二九暝」？根據公視台語台說明，「二九暝」是台灣特有且重要的說法，根據台灣特殊的「沉地夜（tîm-tē iā）」傳說，玉皇大帝因震怒決定要在二九暝將台灣島沈入海底，形成了類似「最後的聚餐」的習俗，讓台灣過農曆年有了這樣的特殊解釋，因此將這「最後一天」的日子統稱為二九暝。

除夕夜 年夜飯 台語

延伸閱讀

離婚後首次除夕！她見別人開心圍爐超心酸：孤單感湧心頭

過年時家人借手機拍照 相簿「A片截圖」意外露出她當場社死

一個月前就訂位！到現場竟被告知「沒菜了」 網：年夜飯吃空氣

他砸百萬買70本刮刮樂盼中賓士 結局曝光讓網嘆：不敢刮了

相關新聞

「除夕」的台語該怎麼唸？ 網專業回覆：南部還有特殊唸法

昨天（21）日就是除夕，依據傳統，這天許多民眾會大掃除、貼春聯，晚上則會和家人吃年夜飯，然而有網友在PTT發文詢問「除夕」的台語該怎麼說，許多專業網友紛紛留言提供正確答案。

老三台比拚過年特別節目! 哪台藝人最吸睛?

80年代電視普及化「過年特別節目」成為過年必備的娛樂，台視、中視、華視分分推出春節期間特別節目，從除夕陪伴觀眾一路到大年初五，除夕晚上更是會馬拉松式播出七、八小時的節目內容，與電視機前的民眾守歲。

眾星雲集來圍爐 1991年除夕特別節目「熱情守歲喜洋洋」

對於喜愛綜藝節目的觀眾們來說，年節期間的電視節目總是讓人特別期待！檔檔節目為了吸引觀眾，紛紛絞盡腦汁、費盡心思的精心安排，不但充滿喜慶氣氛，更是熱鬧非凡。而讓觀眾們最為興奮的，就是看見各界眾星齊聚一堂的難得時刻！

搞笑功力不輸豬哥亮！台式脫口秀經典搭檔「廖峻和澎澎」

「人家是金童和那玉女，我們是母鴨和公雞。母鴨她喜歡呱呱叫，公雞他愛說笑！廖廖廖廖廖廖廖峻！廖峻！澎澎澎澎澎澎澎！澎澎！」當招牌主題曲響起，觀眾們就知道歡樂時光又要來臨，1960年代出道的雙人綜藝喜劇團體廖峻和澎澎深受喜愛，經典組合帶給觀眾捧腹大笑的時光，他們是餐廳秀最熱門的搭檔之一，甚至能和秀場天王豬哥亮分庭抗禮。

人客呀上車！80年代橫行台北的野雞遊覽車

80年代的台北站前，遊覽車違規營業情形，相信大家或許還有印象，過去政府交通行政部門嘗試取締的過程，實在不容易，除了要考慮運將們的生計、民眾的利益，也考驗當年鐵路局、公路局在重要節日時的載客量，取締與否著實陷入兩難。

兩年就紅遍香港！1982年「電眼」男神梁朝偉出道

八、九〇年代可說是港片在台大放異彩的時期，從喜劇、英雄、武打到諜戰系列，這些電影都已是電視上重播數次的家喻戶曉之作，不僅讓橫跨數個世代的影迷都為它們留下深刻印象，更是在台掀起一波又一波的港星旋風，觀眾每每為這些風靡全球的影星深深著迷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。