巨大收涎餅乾比4個月寶寶還大 網笑歪：會嚇到不敢流口水吧

新生兒滿4個月後，按照傳統習俗要舉辦「收涎」儀禮，多數家長會將準備好的餅乾用紅線串起，並掛在嬰兒脖子上，但一名網友就分享她姊姊用心準備的收涎儀式，特別訂做一款超級巨大的收涎餅乾，讓寶寶看了當場嚇哭。

這名網友透過臉書社團「爆廢公社2館」發文，她表示許多人準備收涎餅乾都會走精緻可愛風，但她的姊姊卻不按牌理出牌，準備超巨大收涎餅乾給自己的兒子，「這收涎餅乾讓我這個五寶媽甘拜下風，真的是一個非常『隆重』的收涎餅乾，這個祝福真的太有份量啦～」。

原PO也曬出嬰兒與收涎餅乾的合照，與一般收涎餅乾不同的是，由於這款餅乾太過巨大，把這塊巨大收涎餅乾用紅繩掛在嬰兒脖子上後，整體不正常的比例讓嬰兒的體型看起來變得更小了。

網友們看到照片後也不禁被逗樂了，紛紛留言笑虧「小孩是要去收驚了吧⋯⋯還收涎咧」、「看這個份量口水可能很多喔」、「呷粗飽的吧」、「嚇到不敢流口水了」。