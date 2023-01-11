「警告逃妻文」超驚悚 律師揭50年舊報紙黑暗真相

看舊報紙、老物總能讓人回顧過去的歷史，體會不同時代的氛圍，律師呂秋遠分享一則約40～50年前的「警告逃妻」文，讓許多網友一窺過去的社會風氣，看見過去「夫妻財產制」不公的悲歌，引來許多網友討論，有人表示「這就是那個時代的Dcard吧？」。

呂秋遠在臉書貼文，表示在過去的年代，紙本報紙上的分類廣告欄可以佔據全版，而且內容都「超級好看」，許多社會新聞的蛛絲馬跡都可以在裡面窺知一二，包含物品遺失、賣春藥、借退休金、徵婚等都可以登報，其中最有意思的是「警告逃婚」。

呂秋遠分享50多年前的分類廣告，內容竟有「警告逃妻」文。翻攝呂秋遠臉書

呂秋遠提到，從1950年以後，台灣就陸續「警告逃婚」的廣告出現，內容嚴厲居多，半文言半白話，且通常會為了省錢而沒有標點符號。既然是警告，態度就是以上對下的權力不對等心態，從內容就能看出，如「限令爾等見報後三日內返家否則本人將對爾等提出刑事告訴」、「一併警告其他人切勿收留或資助本人之結髮妻子」等。

呂秋遠分析，這樣的廣告從1965年開始逐步增加，到1975年達到高峰，原因大概是台灣代工經濟蓬勃發展，工廠大量聘用女工，因此女人在經濟上不需要依靠男人，在忍受不了男人的虐待後，逃離家庭的女人就越來越多，而女人的自主和經濟能力都開始提升。

呂秋遠貼出舊報紙的「警告逃妻文」讓人一虧過去的社會風氣。翻攝呂秋遠臉書

除此之外，這現象也和當時法律規定有關，呂秋遠說明，在1998年以前，民法規定妻子必須要以先生的住所為居住地，而且必須履行同居義務。而當年的夫妻財產制非常偏向男性，法律上認為女性沒有工作能力，在1985年以前，女性除了繼承娘家、婚前財產、妻子自己工作賺得的所得以外，婚姻中累積的財產都是夫家的，這樣的法律貫徹了「你的是我的，我的還是我的」的「父權鴨霸精神」。

呂秋遠強調，現在女性能夠擁有平等的權利，從來不是從天上掉下來的，而是許多前輩在各種領域的努力，才到達今天亞洲第一的地步。除此之外，女人也一定要有自主賺錢的能力，即使是基本工資都好。否則，就會從「我養你！」變成「我養你a！」，最後變成「警告逃妻」。

網友對此表示「突然覺得現代還是有很多女性，不如那些阿姨阿嬤們年輕時勇敢」、「怎麼我覺得那個年代還是家醜不可外揚的，竟然還需要登報！好意外～」、「沙文主義真的殘害不少女性⋯」、「這就是那個時代的Dcard吧？」、「我小時候也喜歡看分類廣告，了解人生百態」。