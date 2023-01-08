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路邊驚見紅色100元「對折包頭髮」 過來人示警：碰到就算數了

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路邊驚見紅色100元「對折包頭髮」 過來人示警：碰到就算數了

聯合新聞網／ 綜合報導
紅色百元鈔裡面有包頭髮。圖擷自爆廢公社
紅色百元鈔裡面有包頭髮。圖擷自爆廢公社

大部分家長從小就告誡孩子，路上的東西千萬不能隨便亂撿，尤其是紅包絕對別去碰。一名男網友在路邊看到一張對折的紅色百元鈔，而且裡面還有包頭髮，令他簡直被嚇壞了，貼文曝光後也掀起討論。

昨（7）日一名男網友在臉書「爆廢公社」上發文，他透露路邊有一張紅色百元鈔，除了整體折痕很整齊，裡面還有包頭髮，不清楚是別人刻意丟的，還是不小心掉了而已。對此，原PO不知所措地表示，「這是什東東啊？要撿嗎？有點恐怖」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友都馬上聯想到「冥婚」，「賺一個現成的無形老婆」、「看看旁邊有沒有人在練習叫姐夫的」、「脫魯的機會」、「恭喜脫單，要幸福喔」、「不能撿，會有鬼新娘跟著你回家」、「拜託告訴我在哪邊？單身十年，今年唯一願望是脫單就好，管她是不是人」、「撿起來，旁邊的人就衝出來了」。

也有過來人提到，這其實是單純「過運」用的，「這是轉運的一種方式，把自己的衰運過給別人，反正信者恆信，我是不信」、「夾頭髮？這個疑似人家改運的法術，把衰運賣給別人」、「過運的，拿去廟裡捐掉」、「傳統習俗這是過運的，把不好的運過給拿到的人，所以不管你有沒有打開，只要碰到就算是把衰運過給對方了」。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

頭髮 爆廢公社 紅包 老婆

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