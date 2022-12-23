她翻出禦寒神物「阿嬤級厚棉被」 眾人懷念：溫暖的保證

寒流侵襲台灣，晚上睡覺時窩在溫暖的棉被裡是相當幸福的一件事，而隨著時代演變，鵝絨、羽絨被在市面上隨處可見，反而早期厚重的棉被已非常少見。有網友在臉書PO出家中「阿嬤級棉被」照片，讓不少人看了直呼好懷念。

從原PO在「爆廢公社」貼出的照片看到，被單的花色非常鮮豔，大紅色底色再配上復古的花朵圖案，被單下的純白棉被厚度相當厚，整體感覺非常厚重。原PO說這是阿姨的嫁妝送給她，也因為重量太重，讓她光是要套上被單就手痠、汗流浹背，「這麼重的棉被，蓋著還能翻身嗎？」

許多人看到照片都直呼懷念，「古早味棉被」、「哇…好懷念這種棉被跟被單」、「最愛這種傳統大棉被，都不會亂翻身，一覺到天亮」、「很重，但超暖和的，想買還買不到」、「我公公說這種蓋了才有蓋被子的感覺」、「超愛～小時候跟阿嬤睡覺就是蓋這種」、「阿嬤祖傳的花棉被，保暖的保證」、「紮實，但一定要定期曬太陽、拍被，蓋起來才會舒服」。

也有人認為這種棉被有「太重」、「容易打噴嚏」兩種缺點，「這真的超暖和，但懷孕後期蓋到差點起不了身，太厚重，爬起來都超吃力」、「看到這個被子，我阿嬤嫁妝也有，然後真的很重」、「新婚夜蓋這條被子時，因為太重了根本無法動彈，什麼事都不能做只能對看」、「這個超級重，我外婆家好幾件，蓋了像鬼壓床」、「現在不愛蓋這種的，鼻子會癢，濕冷天氣會變更重，太暖更不想起床」、「每次蓋上一定整晚在打噴嚏揉鼻子」、「鼻子過敏，冬天拿這件出來就是狂打噴嚏的開端」。