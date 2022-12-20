茶葉蛋漲3元多嗎？ PTT網友曝非頭一遭：最早只要5元
全家便利商店昨（19）日宣布茶葉蛋調漲，從原先的一顆10元漲到13元，引得民眾感慨物價真的回不去了，更有PTT網友po出7年前報導，指出茶葉蛋並非首次漲價，網友們也回憶，其實最早一顆茶葉蛋只要5元，是現在的半價不到。
有網友在PTT貼出一張2015年的新聞截圖，標題為「全家茶葉蛋8元漲到10元，OK超商跟進」，該網友驚呼，原來8元的茶葉蛋也只是2015年的事，結果現在一顆要13元了，他疑惑到底是什麼原因讓茶葉蛋7年間一路從8元漲到13元。
其餘網友也紛紛感嘆物價一去不返，「我記憶以來最便宜時刻是5元茶葉蛋」、「說個笑話，央行表示台灣沒通膨」、「唉，薪水有沒有漲兩倍啊…」、「台灣的物價超穩的，穩定得上漲」、「太貴了，我八卦版鄉民沒錢買」。
也有網友認為漲幅其實很正常，「7年很短嗎？」、「陽春麵以前吃過一碗15元，本來就會通膨」、「差不多，我看咖啡、便當都有50%的漲幅」、「茶葉蛋是吸引來客用，現在人少吃當然要漲，之後就會消失」。
據悉，在7年前全家宣布調漲後，另外三大便利商店 7-ELEVEN、萊爾富和OKmart也在幾個月後跟進，因此雖目前其他超商表示尚無漲價計畫，仍有民眾擔憂後續茶葉蛋將全面調漲。
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