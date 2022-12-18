骨董級掌上型遊戲機超有時代感 內行人淚憶1致命缺點

隨著科技快速進步，小時候心愛的遊戲機成為歷史，但不少人還是捨不得丟掉。昨（17）日一名網友在臉書上發文，貼出日本老牌遊戲大廠SEGA掌上型遊戲機的照片，而貼文曝光後也掀起討論，還有網友點出1致命缺點。

昨日一名網友在臉書「爆廢公社」上發文，從照片中可以看見，黑色掌上型遊戲機中間有小螢幕，除了左側有上下左右按鍵，右側還有可以選擇1、2的按鈕，以及一顆藍色的開始鍵。除次之外，遊戲機上方有三張遊戲卡，乍看之下很有年代的痕跡，原PO也在貼文中寫道，「被媽媽藏了25年的SEGA」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「當年打到大拇指起水泡，還是很認真繼續打」、「小學時鄰居踩破石棉瓦摔斷腿，他媽買一台給他玩，害我那陣子也想摔斷腿」、「N年前搬家就把這台丟了，一直後悔到現在」、「那時在學校有這台都能橫著走」、「國小同學都躲在被窩玩，後來近視950度」、「這台還有電視模組，有天線可以看無線電視頻道」、「跟同學花1000元買的⋯到現在都把他當恩人」。

也有網友提到1致命缺點，「這在當時只有Game Boy的年代根本神機！可惜缺點就是太耗電以及遊戲都偏難」、「小學的時候有一台，超級耗電」、「吃電大怪獸」、「吃六顆3號電池超傷的啦」、「非常耗電，沒了」、「畫面清晰、聲音清楚，但就是非常耗電」、「簡直吃電怪獸，以前有這台還有SNK掌機，可以在同學間當王了」、「少數要隨身帶著變壓器的掌機，不然六顆3號電池大概玩不了10分鐘吧」。