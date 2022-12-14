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他求解一道「新竹懷舊料理」菜名 高達99%客家人投降了

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO發文詢問這道料理的菜名。圖擷自新竹大小事
原PO發文詢問這道料理的菜名。圖擷自新竹大小事

台灣的懷舊料理相當多，其中客家菜也受到不少人喜愛。昨（13）日一名網友在臉書上貼出一張照片，希望有新竹在地客家人可以解惑菜名，而貼文曝光後卻沒有人知道正解，還有網友忍不住自嘲「新竹99%的客家人都慚愧了！」

昨日一名網友在臉書「新竹大小事」上發文，從照片中可以看見，白色盤子內裝著一塊一塊的食物，整體呈現深咖啡色，裡面還參雜類似芝麻的顆粒物，乍看之下並不知道是什麼料理。對此，原PO在貼文中好奇詢問，「請問新竹的在地客家人，這道菜名是什麼呢？很懷念這道菜」。

貼文底下吸引大量客家人回應，「這道菜可能讓新竹99%的客家人都慚愧了」、「慚愧！身為客家人沒看過這道菜」、「我也是客家人，但是沒看過這種東西欸，確定是客家人的食物嗎？」、「我是新竹客家人，沒看過這道菜」、「新竹土生土長客家人，60幾年來從未見過」、「苗栗客家人也不知道這是什麼食物」、「活了54年的竹北客家人投降了」、「完蛋！開始懷疑我是不是客家人了」。

也有網友紛紛猜測，「這是『前桶菜』，現在在屏東的潮州、竹田、內埔市場，還是可以買到跟吃到，很好吃喔」、「這應該是素香腸吧」、「類似粵菜的臘味肝腸，但確實不是客家菜，應該是製作者怕客人不吃豬肝，改用紅豆糯米加工製成」、「看起來像炸皮蛋」、「小時候常吃，個人很愛，在佳冬鄉客家話叫『田層皮』」、「是炸年糕嗎？年糕包餛飩皮下去炸」、「曬過的肝吧，只是不知道菜名」。

新竹 創意料理 客家美食

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