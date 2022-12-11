投幣式公共電話已無人問津？ 過來人曝「2救命用途」：不能亡

隨著科技日益進步，現在幾乎是人手一機的時代，投幣式公共電話也漸漸沒落。日前一名網友在臉書上發文，貼出路旁公共電話的照片，而貼文曝光後也掀起討論，有過來人提到「2救命用途」，分別是沒有手機使用的狀況，以及發生天災的時候。

日前一名網友在臉書「路上觀察學院」發文，從照片中可以看見，外牆上有一台投幣式公共電話，上方有零錢投幣口、數字鍵、緊急鍵、使用教學、退幣孔，以及左側的綠色話筒等。對此，原PO在貼文中寫道「3C的年代，公用電話已乏人問津」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「現在要找公共電話越來越難了」、「在醫院的急診室看過有人留1元和5元的零錢在上面，突然感覺好窩心」、「缺的不是零錢，而是沒電手機裡的電話簿」、「我還有電話卡，不知道還能不能用」、「以前用公共電話打市話，投1元講好幾句，打手機要投5元還怕不夠，現在不知道是不是還是這樣」、「拿起來我也不知道要撥什麼號碼」、「現在公共電話比公共廁所還難找」、「國小經過都會挖挖看有沒有零錢」。

最後，有過來人揭開公共電話的重要性，「難免會有手機壞掉或是沒電的時候」、「不能亡！當沒手機用，在地上還能撿到1元的時候…」、「手機沒電、突然故障、收不到訊號，那時候你就知道有它真好」、「天災發生時，公共電話就發生效用」、「當年921地震，因為大停電，所有手機的基地台倒台，卡式公共電話也因為長時間停電不能使用，只剩下投幣式電話跟室內電話可以正常使用，所以認真說，萬一發生大停電，還是有存在的價值」。