南投神祕地道「快樂親子園」！萬人怕爆 在地人解答：小時候也被嚇哭

不少地區都會有神祕的景點，這也不禁讓路過的人不免好奇裡面究竟有什麼。一名網友看到一個往下延伸的樓梯地道，裡面相當漆黑，地道上方寫著「快樂親子園」，看起來相當詭異，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」曬了兩張照片，照片中有個「快樂親子園」的招牌，箭頭指著下方的階梯地道，裡面相當暗，彷彿伸手不見五指，招牌和地道兩旁都有窗戶，裡面疑似有住戶，地道看起來相當可怕，此文一出，吸引1.5萬名網友按讚及討論，也釣出在地網友幫忙解答。

網友紛紛表示，「告訴你一個神秘的地方～一個孩子們的快樂天堂～」、「你說這是鬼屋我都信」、「再配點小嬰兒的快樂笑聲，整個更讚了」、「要不要再加上音樂盒，熱鬧熱鬧」、「這種地方有笑聲反而更可怕了」、「進去可能要靠牆邊走」、「米奇不妙屋的既視感」、「這是什麼鬼地方？？？快樂親子園？？我覺得它可以改名成『快樂鬼學園』了」、「這個進去後會有童年陰影吧」、「通往地獄的道路」、「好適合改建成密室逃脫實境遊戲」、「小孩不乖就帶來這」。

有不少網友認為，很像遊戲畫面，「走下去之前記得先存檔」、「直覺告訴我有BOSS…」、「第一步：存檔、第二步：調高螢幕亮度、第三步：做好心理建設、第四步：衝！！！」、「也可以關音響或換BGM，恐怖氣氛銳減」、「根本SCP087」、「感覺下去，可能像沉默之丘的護士會跟你打招呼」、「感覺像是一個副本的入口…」。

在地網友幫忙解答，這個地道位於南投水里，以前是幼稚園，現在則是一般住宅，進去過了盡頭後會到河道路，他也表示小時候曾被嚇到暴哭，「我曾經在那邊走過，結果一個阿嬤出沒，害我在那邊大哭」、「以前在那邊走（尤其是晚上）真的會被貓咪給嚇死，後來我都帶貓飼料餵貓咪」。