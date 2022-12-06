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風靡一時！這些爆紅美食淪過氣商品 網遺憾「1美味」再也吃不到

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友點出曾爆紅卻已經過氣的食物。圖為胖老爹。圖片來源／臉書專頁
有網友點出曾爆紅卻已經過氣的食物。圖為胖老爹。圖片來源／臉書專頁

許多人氣美食剛推出時都會掀起一波搶購潮，但時間一久卻逐漸淪為過氣商品，近日一位網友就盤點出3種過氣食物，分別是「雷神巧克力」、「胖老爹美式炸雞」和「髒髒包」。此貼文引起眾人共鳴，也紛紛指出其他過氣食物，包括「葡式蛋塔」、「蜜糖吐司」等都榜上有名，更有不少人懷念起髒髒包的美味。

一位PTT網友以「那些年爆紅，現在卻過氣的東西」為題發文回憶，過去來自日本的「雷神巧克力」相當受歡迎，大家都會衝到7-11瘋搶，甚至相揪一起團購；還有「胖老爹美式炸雞」，以前都一定要先打電話預訂，不然現場經常要等超過一個鐘頭；另外，韓國點心「髒髒包」也曾流行一陣子，當時去麵包店或甜點店很常看到。然而，如今這些食物都不再像以往受到歡迎，他也好奇詢問，還有哪些人氣食物已經過氣。

貼文底下引來許多網友熱烈討論，「黑糖珍珠算嗎？感覺有一陣子超多飲料店都在推黑糖珍珠」、「義美厚奶茶」、「還有漸層飲料，有一陣子都會自己做」、「清心福全翡翠檸檬」、「鮮芋仙」、「葡式蛋塔」、「松露巧克力」、「古早味蛋糕」、「好奇生吐司現在還紅嗎」、「牛角麵包、菓風小舖」、「蜜糖吐司」。

也有人指出，其實有些食物還是很受歡迎，「是因為台灣雷神沒有那麼多口味吧，日本雷神有很多口味，去日本會特殊口味的來吃」、「雷神我依舊很愛」、「胖老爹還是我聚餐必帶的食物耶」、「胖老爹還是會買」。

更有人不禁懷念起髒髒包，「好想念髒髒包」、「現在要去哪裡吃髒髒包？」、「我還是好想吃髒髒包唷，可是後期髒髒包不知道怎麼了，一路漲到70+，然後就再也沒賣了」。

有網友點出曾爆紅卻已經過氣的食物。圖為「髒髒包」。圖／聯合報系資料照片
有網友點出曾爆紅卻已經過氣的食物。圖為「髒髒包」。圖／聯合報系資料照片

有網友點出曾爆紅卻已經過氣的食物。圖為雷神巧克力。7-ELEVEn提供 王韶憶
有網友點出曾爆紅卻已經過氣的食物。圖為雷神巧克力。7-ELEVEn提供 王韶憶

團購 7-11 胖老爹 PTT

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