買的是回憶！全家推買金莎送浮雕玻璃收納罐 內行人分享用途

便利超商除了販售店內商品，還有不少集點活動，或是加價購可以選擇。近日全家便利商店推出金莎系列買四件，就送浮雕玻璃收納罐，究竟值不值得？能拿來裝什麼？相關話題也在網路上掀起討論。

一名女網友在臉書「全家便利商店／7-11超商新品&好物分享區」上發文，她貼出浮雕玻璃收納罐的實拍照片，可以發現整體設計相當精緻，不會有廉價的感覺。對此，原PO除了在照片上打「窗花很美欸」、「加入一些社團總是會被推坑」，更在貼文中自嘲「腦波很弱也跟進了」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「今天去買，跟店員說：姐買的是回憶」、「我覺得很復古，左邊好像我曾祖父母家窗戶的玻璃」、「我覺得好美，買了好幾個，根本是小時候的回憶」、「小時候住家窗戶就是這種玻璃」、「好熟悉的花紋圖案」、「姐買的不是巧克力，買的是回憶」、「天呀！我也被燒到了」。

另外，一名女網友也發文表示自己沒有搶到7-11的金莎水晶球，結果在全家看到買四件就送浮雕玻璃收納罐。不過，原PO卻對於實用性感到困惑，因此發文詢問大家「這罐子要拿來放什麼？」

網友熱心推薦罐子的用處，「感覺放燈串或蠟燭在裡面會很有氣氛」、「可以放鹽、砂糖、太白粉、地瓜粉、麵粉、綠豆、紅豆…煮婦飄過」、「裝咖啡豆很剛好」、「可以放茶包，或是放點小零食也可以」、「國外都是拿來放巧克力和小零食」、「感覺可以放女孩的零碎物品，像是髮飾、髮圈、髮夾」、「折小星星放進去囉」。