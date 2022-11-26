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今年投票很冷清完全不用排？ 網友憶「為何4年前是邊開邊投」

聯合新聞網／ 綜合報導
基隆市長、市議員和里長選舉下午4點投票結束，各地投票所陸續開票。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長、市議員和里長選舉下午4點投票結束，各地投票所陸續開票。記者邱瑞杰／攝影

今早開始投票到結束，不少人認為2022年九合一地方選舉，相較於2018年冷清，不斷在PTT論壇討論，4年前投到下午四點還在投，今年則是完全沒有排隊人龍，讓他不禁問：「四年前是怎麼投到開票還在投？」

該網友在PTT論壇上分享，自己剛投完票回到家，發現投開票所完全不用排隊，回想起四年前超過下午四點仍一堆人排隊，導致邊開票邊投票的窘境，甚至開到凌晨才知道結果。他不禁想問，是不是四年前真的比較熱鬧？否則怎麼會投到開票，還很多人在排隊？

有網友回應，當時公投票很多，又很多選民搞不清楚狀況，許多人到現場才在看內容。有人回憶抱怨當時公投題目文謅謅，彷彿像現場考閱讀測驗，真的把學校當考場用，題目裡還有雙重否定，就像在玩文字遊戲。

也有網友表示，公投選項應該要簡化，而不是玩文字遊戲，其他人也補充，公投領票流程跟投票動線都沒有設計好。

今年九合一大選是首次憲法修正案公民複決「18歲公民權」，因為史上第一個憲法修正複決案，所以編號是1號。修憲重點為下修選舉年齡門檻，讓18歲以上的國民有選舉、罷免、創制、複決、公民投票、參選公職人員等權利。但這項複決案通過門檻非常高，至少要有961萬9697同意票才能通過。

想更了解我國史上第一項憲法修正公投案的開票結果以及過與不過的影響，請鎖定聯合新聞網的公投案專區

公投 18歲公民權 2022大選

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