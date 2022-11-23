過去沒Google Map怎找路？ 網憶路邊「薄紗姊姊」必問：真是救星

聯合新聞網／ 綜合報導
網友好奇，在過去科技不發達的時代，沒有Google Map都怎麼找路？示意圖／Ingimage
網友好奇，在過去科技不發達的時代，沒有Google Map都怎麼找路？示意圖／Ingimage

在過去科技不發達的時代，如何解決日常大小事，恐是現代人難以想像及體驗的。一名網友在PTT發文分享，如今找路、找店家只要手機拿出來點一點，就會知道該怎麼走、甚至有預定時間可以參考，讓他好奇發問「以前沒有Google Map都怎麼找路？」

回憶智障手機時代，原PO表示年幼時都是人家帶路，因此沒什麼親自找路的印象。他指出，若是當地地標還可以問路人，但如果是那種鳥不生蛋或沒人可問的小店，「到底要怎麼找到特定的地點呀？」

對此，多數網友們都靠地圖，也秀出過去買的一本本紙本地圖，「紙本地圖、指南針，大學去外縣市讀書就是這樣騎車回家的」、「金蘋地圖啦菜B八（即數落他人很弱的用語）」、「以前出國都印好地圖，自己上面做筆記啊」、「以前人看地圖很厲害，我爸到現在也還是習慣看地圖找路」、「超商架上地圖很搶手」；另外有人則提起早期的電子地圖「UrMap」，「UrMap很好用，但後來被Google圖資打趴」、「以前我上UrMap」。

一名網友秀出過去買的紙本地圖。圖／翻攝自PTT八卦板
一名網友秀出過去買的紙本地圖。圖／翻攝自PTT八卦板

然而多數人還是指出「問路」最快，除了詢問路人、警察，求助「檳榔攤」也是回憶之一，「問檳榔攤姊姊」、「看到人就問一直問」、「問檳榔攤，那邊有小吃部也能問檳榔攤」、「檳榔攤真的是救星」、「跟檳榔攤問路，以前像南嵌還有新烏那的西施，常只穿薄紗」、「檳榔攤買結冰水順便問」、「問檳榔西施」。

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