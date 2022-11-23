世足賽／《足球小將翼》神預言沙國越位戰術！梅西步日向小次郎後塵

沙烏地阿拉伯在世界盃C組分組賽以2：1爆冷贏阿根廷，上半場大膽利用越位陷阱，令阿根廷3次「詐糊」，真的是藝高人膽大！有網友發現，沙烏地阿拉伯這套戰術早有預告，一切已經寫在《足球小將翼》的漫畫之中。

在日本足球漫畫《足球小將翼世青篇》中，由大空翼及日向小次郎領軍的日本隊，遇上沙烏地阿拉伯。在比賽中，沙烏地阿拉伯用上越位陷阱，以應付日向小次郎的進襲。葵新伍當時長傳，精準地傳給日向小次郎，結果越位在先，令日本隊眾人震驚「啊！是越位」、「沙地阿拉伯竟佈下了越位陷阱」、「蛤！怎會的」。

在今晚的世界盃分組賽，或者梅西等阿根廷球星都像《足球小將翼》中的日本隊那樣震驚。阿根廷上半場佔盡優勢，梅西吃過一次「詐糊」，拿達路馬天尼斯更加「詐糊」梅開二度，兩次單刀進球都是越位在先。阿根廷單單上半場已經7次中越位陷阱。最終，沙烏地阿拉伯以2：1爆冷贏阿根廷。

2022卡達世足小組賽C組首輪阿根廷與沙烏地阿拉伯昨晚比賽。最終阿根廷隊1:2不敵沙烏地阿拉伯。圖為球星梅西（左）在比賽中進攻，阿根廷隊多次落入越位陷阱。 中新社

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文章授權轉載自《香港01》