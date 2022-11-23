學生作業要列舉「高雄美食」 在地人口袋名單曝光：從小吃到大！

台灣各縣市都有屬於自己的必吃美食，其中也有在地人從小吃到大的回憶系列。昨（22）日一名網友在PTT上發文，好奇詢問高雄網友「有哪些從小吃到大的在地美食？」而貼文曝光後也掀起討論。

昨日一名網友在PTT上以「大家從小吃到大的高雄美食有哪些？」為題發文，原PO透露表弟最近的學校作業是要去拜訪有特色，而且是很多人從小吃到大的高雄美食。原PO詢問一名住在內門區的朋友及旗山區出生的同事，因此搜集到古早味辦桌料理內門阿隆師和旗山老街的無名紅糟肉。

原PO進一步搜尋相關資料後，發現阿隆師和無名紅糟肉能寫出來的故事應該算多，內門區是總舖師的故鄉，可以吃到很多經典台菜，旗山老街的無名紅糟肉也是老字號店家，可以吃到鹹香又偏甜的紅糟肉口味。在貼文的最後，原PO禮貌寫道「想問問版上的高雄人，還有其他美食是你從小吃到大也很推薦的嗎？希望可以留言或站內信跟我分享，拜託了，謝謝大家」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「旗山紅糟肉，62年次從小吃到大」、「渡船頭附近的萬全肉圓開業51年，我從小吃到大」、「新興市場的愛玉冰」、「林德官市場內的冬粉肉…我應該3歲就開始吃了」、「南豐跟苓雅寮的水餃大王，也3、40年了」、「85大樓附近的牛老二牛肉麵，從幼稚園吃到出社會」、「三鳳宮旁邊麵店，從我阿嬤那代開始吃，我媽從小吃到大，再來換我從小吃到大」、「丹丹漢堡，小時候我媽都說那就是麥當勞」。