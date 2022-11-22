《全員逃走中》獵人遭疑放水？內行人揭「抓人潛規則」

日本實境「鬼抓人」節目《全員逃走中》（Run for Money）停播多年後在Netflix復活，新版節目時間更長、獵人更多、獎金更高，吸引不少老粉新粉收看。然而有網友發現節目規則出現BUG，發文質疑獵人「放水」故意不抓人，釣出內行老粉曝光「獵人潛規則」。

原PO表示，由於小時候家裡沒裝第四台，無法收看日本節目《全員逃走中》，現在終於一償宿願，但他也在欣賞節目時發現奇怪之處。他指出，為呈現遊戲全貌，不管是逃跑者還是獵人，都有配備1至2人，甚至3個攝影隨行，不管參賽者多會逃跑、多會藏，攝影師都是明顯指標，獵人只要稍微搜查，「就知道人在哪了吧？」

關於原PO的疑惑，立刻就有內行人科普規則，「獵人不能只看到攝影機就追人」、「獵人有規則的啊，沒在視線內就不能追」、「獵人只要追一個轉角後沒看見就不能追，這是基本設定」、「獵人就只能追眼前的獵物，要無視攝影師，然後你看繞個轉角獵人就不追了，也是這原因，在視線內的獵物才能追，獵人也不會往追丟獵物的方向繼續找。不是獵人笨，是規定」、「獵人連轉頭掃視的速度都有規定」。

也有網友直接表明此類節目都有劇本，不用太認真計較細節，「日綜都有所謂的台本，懂？」、「這種綜藝節目都有劇本」、「日本所有節目都要re過才開拍，沒有所謂即興演出這東西」、「真假參半，八卦是這節目實際錄影的時間更長，不是從頭到尾一直躲，最後就剪接編輯」。

此外，有人也好奇節目祭出的高額獎金到底是真是假，有網友回應「錢應是真的，有個諧星拿一百多萬元，後來請一堆師弟喝酒玩樂」、「這種獎金通常都是真的啦，跟製作成本比起來根本沒多少」、「對大部分藝人作效果比獎金有價值多了」。

有網友質疑《全員逃走中》的獵人故意放水不追捕參賽者。 圖／截自Netflix節目預告

《全員逃走中》為日本富士電視台製作的實境生存遊戲，參賽者在規定時間內成功躲避獵人追補即可獲得高額獎金，若被補獲則獎金歸零。此節目自2004年起不定期播出，因兼顧趣味及刺激性而大受觀迎，後於2012年停播，至今年（2022年）才由Netflix重新製作播出。

日本2CH討論板（類似台灣批踢踢）在2019年時曾有疑似在《全員逃走中》打工當獵人的網友現身透露內幕，包括就算發現攝影師也不能追、身高高的人容易被錄取（網友本人179公分）、獵人幾乎都是田徑社的、早期薪水為底薪（1萬日圓）＋獎金（抓到1人多2千日圓），另也提到工作很累，節目徵選獵人較重視耐久力，搜索時基本上是自由行動，但有時節目會規定路線，還提到若節目才剛開始錄製就發現參賽者的話，「會假裝自己不小心跟丟」。