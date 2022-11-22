以前麥當勞是有錢人吃的！30年前菜單讓人驚呼「現在竟更便宜」

麥當勞登陸台灣之後，多年來都穩居速食龍頭的地位，已是許多人生活中不可或缺的存在。在滿街都是速食店的今天，雖然仍有不少人認為速食是相對昂貴的餐點，但一張30年前的菜單卻讓人發現，所謂平價的定義已經改寫。

38年前來台後立刻掀起熱潮的麥當勞，當時對許多人來說是在特別日子才會專程前往的「西餐廳」。一名網友在臉書粉專「爆廢公社二館」分享一張約30年前的菜單，可看到漢堡品項最貴62元，均價約50元，麥克雞塊6塊60元、可樂中杯25、大杯30元、蘋果派35元…，讓諸多網友掉進回憶的漩渦。

麥當勞約30年前的菜單。 圖擷自「爆廢公社二館」

許多人回想起當年吃麥當勞是一件令人羨慕的事，「以前麥當勞是有錢人在吃的」、「麥當勞當年是不便宜的，當時多羨慕在麥當勞開生日會的同學」、「我的記憶中，20年前的麥當勞是慶祝才能吃的，因為一份麥當勞餐的價格已經可以買快兩個便當」、「那年代45元可以買一個排骨便當」、「這價格在2、30年前很貴，當時一個便當50不到，但漢堡一個就超過50」。

這張菜單還讓網友意外發現，曾幾何時麥當勞竟變成平價餐飲，不僅跟現在的價格相差不大，有些品項甚至更便宜，間接見證了物價飛漲得多誇張，「現在點麥香雞+一杯飲料，1+1也才50」、「麥當當現在算便宜沒什麼漲，反而平常在吃的滷肉飯、陽春麵、便當才漲翻了」、「現在搭配1+1還比較便宜，用麥當勞報報還贈送紅利點數」、「麥克雞塊6塊以前60元現在64元，用甜心卡還送大杯飲料，很佛心了」、「現在便當那麼貴真的不如吃麥當勞，還有冷氣吹」、「麥當勞的漲幅已經算少了，以前是捨不得吃，現在是不知道吃什麼就吃」，有人則說麥當勞只有新品是真的很貴。

不少網友大讚麥當勞堪稱良心企業，不過也有人認為今非昔比，「麥克勞剛來台灣時漢堡很大很厚一個，是現在的兩倍，嘴巴張很大都很難咬下一口」、「走味很多，因為原物料漲太兇了，所以有些能減量就不放了」、「以前的大薯真的大，現在大薯跟中薯一樣了」、「以前玉米濃湯還有雞蓉，現在什麼都沒有了！還更貴！」、「不管什麼時代，麥當當的價錢去外面都可以吃的更飽」、「可見麥當勞以前毛利有多好」。

另有網友戲稱，這張菜單裡漲價最多的不是餐點，而是「南京東路1段86號」。