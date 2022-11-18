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蟯蟲測驗沒過被抓去吃藥 一問才知奇葩童拿去黏狗屁股

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享小時候蟯蟲測驗的趣事。圖擷自臉書
網友分享小時候蟯蟲測驗的趣事。圖擷自臉書

國小期間會經歷蟯蟲檢測，使用者須將蟯蟲貼片對準肛門口黏貼，才可進行採樣。一名網友回憶小學的經歷，他發現同學被護士找去吃藥，一問之下才知道同學將貼片拿去黏家中寵物狗的屁股。不少網友也分享小時候的奇葩經驗，甚至還有人直接黏了一條排泄物。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，他就讀小學兒子學校發回蟯蟲貼片，要求學童配合檢查，讓他回憶起小學時的經歷，當時的同學被護士找去吃藥，他好奇詢問「怎被護士阿姨叫去吃藥？」同學竟回答「我（把蟯蟲貼片）拿去黏我家狗屁股」，讓他笑到不行。

其他網友也分享各種有趣經驗，紛紛留言「我姐國小同學黏了一條大便，想說什麼味道那麼臭」、「我兒子叫他哥哥幫他貼完，他又拿來貼鳥屁股」、「我小時候用大便抹在上面呢」、「我都拿給我媽黏廚房的螞蟻」、「以前有同學拿去黏狗的⋯ 後來被叫去健康檢查」、「我家小一生拿回來說嘴巴舔一舔就好啦」。

還有網友留言「我小時後尿液檢查是有同學直接放豆漿進去，被老師在全班同學面前大罵說你是射X在裡面嗎？」、「小時候聽說隔壁班有人以為是要驗大便的，那張貼紙總比別人的精彩」、「小時候拉完屎都故意拿這個去擦屁股，然後交回去給老師」。

爆廢公社 健康檢查

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