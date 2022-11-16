他問「小時候一班破50人來+1」 網淚憶：還有上下午分開上學

隨著少子化問題日漸嚴重，不少學校的學生人數都明顯減少，甚至面臨被迫廢校的困境。一名網友在網路上發文，好奇寫道「小時候一班超過50人的來+1」，而貼文曝光後也掀起討論。

一名網友在PTT上以「小時候一班超過50人的來+1」為題發文，原PO直呼「新竹一班35人就太多，我小時候一班都超過50人！」原PO透露因為自己當時是全班最高，座位都快貼到教室最後面的牆壁和佈告欄。對此，原PO不解寫道「怎麼那時沒人說話，現在一班才35人就有人喊，是怎樣呀？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「你一定很老」、「老！我印象最多4X人而已」、「老人味都飄過來了」、「教室這麼小可以超過50人喔」、「好多老人，我國小班上只有36人」、「真假，太可怕了」、「我國中33人，教室後面空到可以打棒球」、「超過的應該都是老人了吧」。

也有部分網友很有共鳴，「一班超過50個，一個年級還10幾班」、「以前上國中還會智力測驗分班，小學跟國中都50人以上」、「56到60人，最後一排很熱門，可以胡搞瞎搞」、「70年次高雄市區，印象中小學都在50到54人」、「國中時一班55人，一個年級20班」、「我小時候還有上下午分開上學的」。