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最希望哪款絕版飲料重新上市？網友瘋推「這1味」陷回憶殺
你有想再喝一次的絕版飲料嗎？有網友在PTT上PO文分享自己最希望重新上市的一款飲料，引起許多網友共鳴，而最多網友懷念的飲料則是「Qoo」。
一名網友在八卦版以「鄉民有希望哪個絕版飲料能再上市嗎？」為題發文，表示自己很懷念一款叫做「奇檬子」的飲料，常常下課就去飲料機買一罐來喝，味道也「屌打現在一堆飲料」，因此原PO就好奇詢問大家有什麼想喝的絕版飲料。
最多網友留言的飲料為「Qoo」，並表示「喝了舌頭都是色素那款」，另外也廣受網友歡迎的還有「麥當勞奶昔」及「麥當勞焦糖奶茶」。除此之外，許多人回憶中忘不了的味道還有「啤兒綠茶」、「雀巢檸檬茶」等。
運動飲料類也有人提及，如「寶健」、「綠力運動飲料」等；還有人提到「雪克33」系列飲料。也有人為當初的絕版飲料平反，表示「還有黑松當年走得太前面的『檸檬尬冬瓜』，結果現在冬瓜檸檬滿街都是，黑松太前衛」。
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