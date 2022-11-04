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他復健聞到一股「紙錢＋屍臭味」 昏睡遇醫助頭七來告別

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，他到平時常去的診所復健，卻突然聞到一股「紙錢+屍臭味」，且發現身旁還有個模糊黑影。示意圖/ingimage
一名網友分享，他到平時常去的診所復健，卻突然聞到一股「紙錢+屍臭味」，且發現身旁還有個模糊黑影。示意圖/ingimage

「天有不測風雲，人有旦夕禍福」。一名網友分享，到診所復健時，時常會和一位醫師助理聊天，某天他一如往常到診所復健，卻聞到一股「紙錢+屍臭味」，且發現身旁有個模糊黑影，讓他覺得很奇怪，結果後來才得知，那位醫助不幸猝死，而他聞到怪味的那天，恰巧是對方的頭七。

該名網友在臉書社團「靈異公社」分享，他固定會到某診所復健，平時總會與其中一名醫助聊天，某天晚上去復健時，他發現那位助理的氣色不好，但說話仍鏗鏘有力，因此也沒多想，怎料過幾天，卻得知對方的死訊。

聽診所工作人員說，那位醫助在假日凌晨時過世了，是因為隔天要到班時人沒出現，同事察覺有異，衝到他家才發現醫助已經倒臥客廳身亡，同事難忍淚水表示「為什麼知道凌晨，因為12點多他還有跟同事聊天」。

原PO接著說，周末他去做復健時，不斷聞到一類似紙錢或淡淡的屍臭味，當療程開始後，手機滑不到兩分鐘，突然感到很疲倦，整個人昏昏欲睡，期間感覺身旁有個模糊人影，又隱約聽見一聲「再見」後，影子就瞬間消失了。

他後來被治療師叫醒，並詢問對方「你剛剛有來我身旁走動嗎？」，怎料對方卻表示今天只有他一人值班，且期間他都坐在不遠處的櫃檯區，「我一直坐在櫃檯，到你機器叫我才過來叫你，怎麼啦？」。事後他想一想，才驚覺這天剛好是猝死醫助的頭七，「我猜應該是醫助回來了」。

文章曝光，引起網友們熱議，「我是當天夢過以前工作的同伴，做夢時夢到一雙冰冷大手來跟我握手QQ，然後就沒再夢過他了」、「工作場所(職場)沒店門口燒香素果祭拜告知下，祂已經畢業(放年假)可以好好休息？」、「我害怕，有味道有顯靈有畫面」、「你有特殊體質才會感覺到」、「人生真無常，我們要把握當下」。

復健

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