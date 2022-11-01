走到哪都是人！他憶當年為這遊戲「全台打破同溫層」 網嘆：想回去

日前南韓梨泰院推擠意外釀上百人死傷，震驚全球，台灣人也回憶起當年《Pokémon GO》（寶可夢GO）手遊登台時，到哪都會出現的恐怖抓寶人潮。不過比起後怕，有人則懷念當時不分生活圈的全民同歡滋味，直言「想回到過去」。

原PO在批踢踢發文表示，由於梨泰院意外的新聞，讓他想起當年因玩膩放棄的《Pokémon GO》手遊。他回憶，2016年接觸《Pokémon GO》後，意外讓他衝破年齡和同溫層圈圈，為了抓寶可以和老阿伯、小學生一起衝來衝去，為了抓火爆猴、快龍，把北投公園的窄巷、中和圓通寺附近擠得水洩不通。

因為這個遊戲，原PO也發現許多不可思議的新景點，如因拉普拉斯多次前往的南寮漁港，為了迷你龍、哈克龍、農鯉魚王養暴鯉龍等有水才會出沒的寶可夢，到容易移動的中和瓦磘溝、廟子尾溝等等，每天走路起碼10萬步起跳，瘦了好幾公斤。他感嘆當年的自己「好快樂、好容易滿足」，但台灣是不是很久沒有像《Pokémon GO》這樣「全民快樂不分生活圈瘋狂投入」的共同記憶了？問大家「想回到寶可夢GO剛發行那年嗎」？

回憶文釣出許多人懷疑當時美好時光，「想呀，怎麼不想？當年真的好玩呀」、「一堆人到處跑路還挺好玩」、「真的是很美好的時光，每天都有期待感」、「各種地方都人，很熱鬧還不錯」、「這遊戲讓人與人更靠近，真懷念」、「想當年北投跨年&南寮大遷徙，超累，但又超好玩」、「加了一堆群組衝現場，不認識的路人互相報路，多去了好幾個地方和從沒走過的巷子」、「自從沒玩那遊戲，胖了8公斤」、「讓一堆長輩出來曬太陽，神GAME」。

有網友更舉手表示自己從沒退出過，「現在還在玩」、「我從上架第一天就下載玩到現在」、「下班後都還會去新莊運動公園蹲小火龍巢穴」。

但也有人直言「別再來了」，抱怨「不會，到處是人覺得很煩」、「吵到當地人晚上連續2個多月沒辦法好好睡」、「瘋了，當時覺得路上全是喪屍」、「不會，那時候實在是很瘋狂的抓」、「好玩但不會想回去」、「我家後面公園就出現過，突然在假日早上擠滿人，外面汽車機車停一整排，真瘋狂，都外地來」。