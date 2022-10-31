快訊

再增1人 南韓梨泰院踩踏事故死亡人數升至155人

永達停辦8年！中山大學擬租台糖校地「創首例」 教部點2關卡

貨輪彰化外海故障棄船 5人獲救送醫、12人漂流失蹤搜尋中

藏50年！祖厝大掃除挖到「烏黑傳家寶」 網羨：有錢也買不到

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友在整理家中祖厝時，意外發現曾祖母50年前留下的「傳家寶」。示意圖／ingimage
有網友在整理家中祖厝時，意外發現曾祖母50年前留下的「傳家寶」。示意圖／ingimage

大掃除往往會發現意想不到的舊物，日前就有民眾在整理祖厝時發現一個陳年老甕，一打開發現原來是曾祖母年輕時醃的「黑金」菜脯，已有50年歷史，讓不少網友看了直呼羨慕，「有錢也買不到，喉嚨痛的時候很好用」。

近日一位民眾在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，他在打掃祖厝時意外發現超過50年的祖傳黑金，「打掃祖厝時開玩笑說會不會發現黃金，結果發現曾祖母年輕時候醃的老菜脯，至今已超過50年的黑金。」他還po出照片分享，只見畫面中一條條菜脯均為深褐色，外表激似梅乾菜。

甕一打開，原來是曾祖母年輕時醃的菜脯，讓許多網友羨慕稱「花錢也買不到」。圖擷自Facebook
甕一打開，原來是曾祖母年輕時醃的菜脯，讓許多網友羨慕稱「花錢也買不到」。圖擷自Facebook

有網友好奇問黑成這樣是否還可以吃，眾人紛紛表示，這不僅沒壞，而且還要價不斐，「這很值錢欸」、「越久越貴」、「發財了！發財了！」、「陳年老黑金很有價值」、「一堆人要」、「兩年前有人跟我買一斤500，我賣她4斤」、「20年的大概1公克1元，50年的該不會可以賣到1公克10元吧！」、「非常好吃，我吃過15年的」。

更有不少網友點出其具特殊療效，「有錢也買不到，喉嚨痛的時候很好用」、「煮雞湯很好喝，如果久咳不癒，剪一小段泡水喝也很有療效」、「之前朋友感冒喉嚨啞掉，煮一鍋喝2天，第4天去比歌唱決賽拿下第2名，聲音直接恢復！」、「止咳聖品」。

感冒 價錢 爆廢公社

延伸閱讀

好市多買梨子「回家發現有發霉」 過來人建議離場前別忘1動作

女子驚見「墓碑食譜」試做成品 一吃驚呆：好吃得要命！

借書逾期20年沒還！一查還不只一本 網嘲：圖書館怕了

茶葉蛋桶裡撿到10元！女客人對店員吐「一句話」驚呆他：看透人性

相關新聞

藏50年！祖厝大掃除挖到「烏黑傳家寶」 網羨：有錢也買不到

大掃除往往會發現意想不到的舊物，日前就有民眾在整理祖厝時發現一個陳年老甕，一打開發現原來是曾祖母年輕時醃的「黑金」菜脯，已有50年歷史，讓不少網友看了直呼羨慕，「有錢也買不到，喉嚨痛的時候很好用」。

最長名稱竟多達15字！2000年悠遊卡命名票選活動

不知道你是否還記得，台北悠遊卡的名字是怎麼來的？2000年台北智慧卡甫推出時，曾經舉辦了一項有趣的票選活動，邀請民眾一起參與命名投票！在這個有獎命名的活動裡，只要參與票選就有機會獲得萬元獎金，吸引不少

翻桌率超高卻不受女性歡迎？1989年吉野家牛丼專賣店

1988年初，第一家「吉野家牛丼專賣店」在台北市館前路開幕，以「牛丼」做為統一標誌，擺設也一致規劃為橘紅色U字型座椅，這些都是從日本延續過來的「傳統」。由於日式牛肉飯速食在台灣屬較新鮮行業，公司打算先

強力拉票！校園模範生選舉 民主素養從小扎根

民主透過選舉落實與深化，每一次的選舉發展都展現出不同的民意取向。而在校園的民主素養學習，除了班會的討論表決外，模範生、自治市長選舉，更是跨班級、規模更大的民主表現。

網曝「台北最頂涼麵」是這家！他推CP值高：一個人吃不完

涼麵是台灣小吃之一，除了可當正餐，也相當適合作為點心或宵夜食用，PTT網友討論「台北最頂涼麵」，許多人都推薦「福德涼麵」，有網友直呼「福德湯最棒」，另外也有人推薦「小慧涼麵」，有網友大讚「CP值很高，大碗一個人吃不完」。

美食林立、台中學生最愛逛的一中街商圈 其實得來不易？

台中市學生最愛的去處，非一中街莫屬，附近有台中一中、台中技術學院、台灣體育學院，還有百貨公司。不僅白天熱鬧，一到放學時分，更是萬頭攢動。依據「台中市商店街區管理輔導自治條例」成立的商圈，有精明一街、繼

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。