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網曝「台北最頂涼麵」是這家！他推CP值高：一個人吃不完

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論台北最頂涼麵店家。本報資料照片
網友討論台北最頂涼麵店家。本報資料照片

涼麵是台灣小吃之一，除了可當正餐，也相當適合作為點心或宵夜食用，PTT網友討論「台北最頂涼麵」，許多人都推薦「福德涼麵」，有網友直呼「福德湯最棒」，另外也有人推薦「小慧涼麵」，有網友大讚「CP值很高，大碗一個人吃不完」。

有網友在PTT發文詢問「台北最頂的涼麵是哪間？我最常吃的涼麵店是市政府站對面芝香涼麵，宵夜叫外送叫一份大涼麵一碗三合一根本只有舒服，尤其這種天氣喝個熱湯很爽的說」。

其他網友紛紛留言「環河南路好好吃涼麵」、「北寧路佳味涼麵」、「蘭花亭、老孫涼麵」、「潑辣、芝鄉、小慧、北醫」、「阿春媽媽」、「柳家強的是豬肝湯，麵還是附近劉媽媽強」、「林文必涼麵，酸酸甜甜戀愛的感覺」。

不少網友都推薦福德涼麵，有人留言「柳家、福德，不過福德的環境不太好，很久沒去了」、「問就是興安街福德涼麵」、「福德的湯最棒」、「推福德，三合一湯，冬天來一碗很讚」。

另外也有網友推薦「小慧涼麵」，有人留言「CP值的話就小慧涼麵，他大碗的肥宅我吃不完」、「小慧啊」、「小慧便宜」。另外還有人推薦「只能是邱記」、「汐止沈家」、「永吉涼麵配味增貢丸湯，好舒服」。

PTT 小吃

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