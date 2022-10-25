9旬父確診元氣大傷「看見房間都是人」 網：要做好心理準備

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示家中老父親確診後元氣大傷，竟表示看見房間滿滿都是人，引來許多網友討論。 示意圖／ingimage
一名網友表示家中老父親確診後元氣大傷，竟表示看見房間滿滿都是人，引來許多網友討論。 示意圖／ingimage
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一名網友分享家中93歲父親確診後，就看見「房間滿滿都是人」，還聽見唸經和這些人說要「從房間升天」的狀況，讓許多社員看了也紛紛分享自身經驗，認為這可能是「已故親人準備來接人了」。

一名網友在「靈異公社發文，表示家中93歲老父親確診後，元氣大傷，剛剛還說出「房間滿滿都是人，有六、七個」、「唸經」、「那些人說他們要從房間升天」等內容，讓原PO相當疑惑，詢問「這是啥意思啊」。

面對這狀況，有網友就建議原PO要問父親「認不認識那些人？」，而父親則回答「祖墳我去處理的，裡面六個加叔叔一個」，這樣的過程讓許多網友表示，可能有已故親人準備來接人了，希望原PO做好心理準備，好好把握陪伴時間。

這樣的經歷引來許多網友回覆，有網友表示，自己的阿嬤也是這樣，在快走前也是有一天說醫院天花板上好多人，網友一直跟她說不要亂說話亂想，後來就走了。她那時候精神狀況都不太好，也不太記得家裡的人，常常把網友跟姊姊給搞混不記得我是誰，突然有一天精神體力狀況都很好，也記得大家是誰，這讓網友在想這就是很多人說的「迴光返照」。

也有網友留言說明「也聽過在醫院工作的護理師說過類似的情況，真的快要怎麼樣的時候會看到『人』在旁邊等，我外婆過世時，我二伯也看到外公來接她」、「我奶奶要走的那個中午⋯一直在病房說走啦，走啊⋯然後住院前幾天一直在家裡房間喊一堆已經過世的人的名字⋯現在想起來還是覺得害怕」、「我聽我媽說我爺爺臨終前，指著門口說那裏有人，但我媽轉過頭看沒看到有人，說完沒過多久就走了」、「很多人要走之前大部分都會看到無形的祖先回來，有人說是回來帶走，又有人說回來看看自己的家人最後一面」。

但也有網友給出不同解釋，表示「有使用什麼藥物嗎？或是關在一個空間裡太久會產生譫妄【譫妄】依據維基百科，譫妄（英語：delirium）又稱為急性意識錯亂狀態（acute confusional state），是一種急性發作的症候群，主要特徵為意識清醒程度降低、神志不清、語無倫次、注意力差、情緒激動或呆滯、睡眠-清醒週期混亂等狀況，經常伴隨妄想（如覺得有人要害他）、幻覺（如看到過世的親友、不存在的東西）等。現象（科學一點是這樣說啦）」、「這個是醫院症候群⋯我爸爸當時在加護病房待了一週，出來後也是胡言亂語，老是看到房間裡有人，窗戶外面有人，大概過幾天以後，狀況就會改善了」、「原PO父親遇到的狀況應該是譫妄，我爸前幾年住院跟居家照護時我都有遇過，他會突然亂叫，然後對著房間的某個角落叫人，也會跟你說有某個過世的長輩來看他，最重要是整個人好像失魂一樣，不過好好注意安全，慢慢會改善」。

靈異公社 護理師

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