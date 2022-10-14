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驚見民國88年米酒！當年逢921又爆米酒荒 內行人直呼傳家寶

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO發現一箱民國88年的米酒。圖擷自爆廢公社二館
原PO發現一箱民國88年的米酒。圖擷自爆廢公社二館

有些東西是越放越值錢的，例如藝術品、古董、蜂蜜、陳醋，其中不少人喜歡收藏酒類。一名網友在臉書上發文，透露自己意外找到一箱民國88年的米酒，而貼文曝光後也掀起討論。

一名網友在臉書「爆廢公社二館」上發文，原PO表示自己意外發現一箱民國88年的米酒，而且聽老人家說當年不僅遭逢921大地震，當時還剛好爆發米酒荒，因此直呼「那這豈不是要當傳家寶了！」然而，原PO不清楚放了這麼久的米酒，究竟還能不能拿來料理使用，貼文底下也有內行人幫忙解惑。

不少網友紛紛表示，「一定很好喝，以前的米酒雖然烈，但是比起現在，唉…嚴重走味」、「酒放越久就越醇越香」、「上面不是寫保存期限無限期嗎？」、「這米酒是越放越香，煮燒酒雞和麻油雞最棒了」、「沒記錯的話，玻璃瓶裝的沒有期限」、「前幾年店裡還有一些老米酒，賣200元客人也是搶著要，加進去薑母鴨裡面，整間店都是米酒香」、「玻璃瓶可以放很久，放越久味道越香」、「我記得酒類好像沒有保存期限，米酒這一類的貌似也是越久越好，應該沒記錯」、「可以啊！我也是20幾年前買了20幾箱，慢慢用到現在還有一箱，有點捨不得用」。

也有網友表示，「有錢買不到的」、「88年的米酒很有看頭」、「那時米酒荒，我還專程去學製作米酒，製作出40公升米酒，到現在都還沒用」、「可以啦！我還有民國77年的」、「留著…千萬別用！可以當傳家寶」、「有一段時間米酒很缺，大家都要排隊去搶」、「再多放幾年，身價就更高了」、「我喝過放了20年的米酒，完全沒酒味還甜甜的，真的好喝」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

爆廢公社

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