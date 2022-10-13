爸炫耀經歷過「乖乖5元贈漫畫」 全網回憶殺曝最狂贈物：買一包獲利10倍

小朋友愛吃各式各樣零食，然而像洋芋片、乖乖等膨化食品，空空蕩蕩充滿空氣的包裝，買起來都有種不划算的感覺，相較於父母輩兒時，一包乖乖裝到七八成滿，還附小本漫畫，讓網友震驚發文向眾人求證，驚呼「超佛心」。

原PO日前與爸爸聊天，得知他小時候買乖乖一包約5元左右，不只便宜，打開包裝後也不像現在包一堆空氣，怕內容物太少，此外還有漫畫，有夠佛心，驚得他上網發文向廣大鄉民求證。

不少網友被原PO勾起回憶，「超小一本」、「很小本然後用塑膠套密封」、「真的阿，很好看，而且還是彩色漫畫」、「還有可以射的飛機」、「超小本，但內容也不會少到很沒誠意」、「記得還有三國志的漫畫」、「有看過萬能麥斯的漫畫，好看」、「以前餅乾裡面都會有玩具啥的」。

據了解，乖乖自1960年代上世後，首創「在零食內附玩具」的行銷方式，贈送品項包括貼紙、小汽車、漫畫、文具等，直到2010年代因食品安全法規取消附送。網友也懷念過去吃乖乖時，最期待翻到玩具、漫畫等物，「好懷念，想起來那個包裝袋還油油的，很難開」、「太懷念了，我小時候還會舔漫畫塑膠套上面的五香乖乖粉末，太愛吃了」、「以前漫畫還要吃一下才翻得到，現在大概拆封就看到」。

不過有人翻出原PO其實是位登錄批踢踢高達6500次的「老人」，笑稱原PO「假肖年」，「你就是你爸，別裝」、「明明就是你那個年代」、「20年的帳號還在演」、「6539次應該40歲有了」，且乖乖真正停送玩具是在2010年以後，根本就是目前青壯年的共同回憶，「明明七年級尾都經歷過，你乾脆說不認識5566」、「83年次，經歷過」、「最好是有這麼老」。

有網友則分享，乖乖贈送的漫畫有分集數連載，很難集齊，只能跳著看，還曾經隨包抽現金，「還有送鈔票硬幣的」、「以前還有送鈔票的，我中過幾次50元」、「以前還有買零食送現金的，小時候買一包開到紙幣50元爽翻」。